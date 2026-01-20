르노코리아, 서울·부산서 '필랑트' 체험행사 개최

세단·SUV 결합 크로스오버

르노코리아는 크로스오버 '필랑트'를 직접 경험해볼 수 있는 '메종 필랑트' 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

서울 강남구 스타필드 코엑스몰에서 26일까지 7일 동안 진행된다. 방문 고객은 신차 내외부를 전문 도슨트의 도움을 받아 직접 체험할 수 있다. 함께 마련된 필랑트 전용 액세서리 존도 이용 가능하다. 또 메가박스 더 부티크에서는 사전 초청 고객을 대상으로 필랑트의 특장점을 안내하는 퍼스트 클래스 라운지를 운영한다.

르노코리아 플래그십 스토어 르노 성수에서도 2월 2일까지 필랑트를 만나볼 수 있다. 방문 일정에 따라 전시 차량 종류는 상이하다. 27일까지 새틴 유니버스 화이트 컬러 에스프리 알핀 트림만 만나볼 수 있으며, 28일부터 2월 2일까지 새틴 포레스트 블랙 컬러의 아이코닉 트림 차량을 추가 전시한다. 부산 강서구 스타필드 시티 명지에서도 28일부터 2월 2일까지 팝업 부스를 운영한다.

르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보인 필랑트는 세단과 SUV의 특성을 고루 담아낸 독창적인 '크로스오버' 스타일이 특징이다. 전면 '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'와 '그릴 라이팅'을 비롯한 디자인 디테일들은 날렵하고 역동적인 차체를 표현했다. 실내에 적용된 헤드레스트 일체형 '퍼스트 클래스 라운지 시트'는 동급 최고 수준의 편안함을 제공한다.

필랑트에 탑재된 하이브리드 E-Tech 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력으로 더욱 강력한 힘을 발휘한다. 전 트림에 '액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)' 기능을 기본 적용해 플래그십에 걸맞은 주행 정숙성을 제공한다. 조수석까지 이어진 'openR(오픈알) 파노라마 스크린'은 더욱 업그레이드된 하드웨어 성능을 기반으로 AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스를 제공한다. 최대 34개의 첨단 주행 보조 및 안전 기능은 편안하면서도 안전한 주행 환경을 제공한다.

르노 필랑트 구매 가격은 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 트림에 따라 4331만9000원부터 4971만9000원이다. 1955대 한정 판매하는 에스프리 알핀 1955의 경우 5218만9000원에 선택할 수 있다.

필랑트는 현재 전국 르노코리아 전시장에서 계약을 진행하고 있으며 다음달 전시차가 입고될 예정이다. 르노코리아 부산공장에서 생산해 3월부터 순차적으로 고객 인도를 시작할 계획이다.





