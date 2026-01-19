BNK금융, 지역 中企·소상공인 1.6조 설 특별 대출

19일부터 3월19일까지 운용

BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 14,790 전일대비 150 등락률 -1.00% 거래량 527,919 전일가 14,940 2026.01.19 13:29 기준 관련기사 금융당국 ‘불호령’에 지배구조 손보는 지방금융BNK금융, 주주 간담회 열고 지배구조 개선 논의이찬진 원장 '관치' 논란, 전임과 비교해보니…쟁점은 지배구조 TF 전 종목 시세 보기 close 계열사인 부산은행과 경남은행은 민족 최대 명절 설날을 맞아 1조6000억원 규모의 '설날 특별대출'을 실시한다고 19일(월) 밝혔다.

설날 특별대출 지원은 지역 중소기업과 소상공인의 유동성 해소 그리고 지역경제 활성화를 위해 마련됐으며 19일부터 오는 3월19일까지 운용된다. 운영 한도는 부산은행 8000억원과 경남은행 8000억원(신규 4000억 원·기한연기 4000억원)씩 총 1조6000억원이다.

지원 대상은 장기거래 중소기업, 지역 창업기업, 기술력 우수 중소기업, 지역 일자리 창출기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, 성실상환기업 등이다. 업체별 지원 금액은 최대 30억원으로 지역 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%의 금리감면도 추가로 지원한다.

BNK금융 관계자는 "설 명절을 앞두고 자금 수요가 증가하는 지역 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 특별대출을 실시하게 됐다, 지역 중소기업과 소상공인들의 금융 애로를 해소하고 지역 경제에 활력을 더하길 바란다"며 "앞으로도 BNK금융그룹은 지역 사회와 함께 성장하는 금융기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>