"비 새던 집이 달라졌어요"…한미글로벌·따뜻한동행, 베트남 장애인 가정 주거개선

하이퐁시 장애인 가정 4가구 노후주택 개보수

사회복지법인 따뜻한동행이 한미글로벌과 공동으로 베트남 하이퐁시 장애인 가정 4곳의 주거환경 개선사업을 완료했다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 한미글로벌 베트남 법인을 통해 노후 주택을 개보수하는 방식으로 진행됐다. 수혜 가정 중 한 주민은 "집수리 후 비가 새거나 바람이 들어오지 않아 훨씬 편안해졌다"며 "이번 명절에 손님을 맞이할 수 있어 지원해 준 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 말했다. 쿡 트어 주 지역 마을 관계자는 "지적 장애가 있는 주민이 홀로 낡은 집에서 어렵게 생활해왔는데 더 안전한 공간에서 지낼 수 있게 됐다"고 했다.

이민우 한미글로벌 베트남 법인장(맨 뒷줄 왼쪽)이 최근 베트남 하이증성 빈장현에서 열린 베트남 장애인 가정 주거환경 개선 '공간복지 지원 사업' 준공식에서 하티란 아인 지역 인민위원회 부위원장(가운데 줄 왼쪽에서 세 번째) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 한미글로벌

따뜻한 동행은 한미글로벌이 2010년 설립한 비영리법인이다. 건설 전문성을 살려 장애인 가정과 사회복지시설의 주거환경을 개선하는 '공간복지' 사업을 주력으로 한다. 2017년부터는 해외로 확장해 베트남 장애인 가정과 6·25 참전용사 가정(필리핀·에티오피아·튀르키예)까지 지원 대상을 넓혔다. 현재까지 국내 1925곳, 해외 110곳 등 총 2035개 공간을 개선했다.

주거환경 개선 외에도 첨단보조기구 지원과 장애인 일자리 창출, 북한이탈주민 지원 등 소외 계층의 자립을 돕기 위한 나눔을 실천 중이다.

송필호 따뜻한동행 이사장은 "공간복지 지원은 장애인 가정의 일상을 실질적으로 개선하고 자립을 돕는 사업"이라며 "기업·임직원·지역사회가 함께하는 협력 모델을 통해 해외로 지속 확장해 나가겠다"고 했다.





