국현미 '올해의 작가상 2026', 이해민선·홍진훤·이정우·전현선 선정

서믿음기자

입력2026.01.19 08:11

각 5000만원 창작후원금 지원
최종 수상자 '올해의 작가' 10월 중 발표

국립현대미술관은 '올해의 작가상 2026' 후원작가로 이해민선, 홍진훤, 이정우, 전현선 등 4인을 선정했다고 19일 밝혔다.

'올해의 작가상 2026' 후원작가4인(왼쪽부터 이해민선, 이정우, 전현선, 홍진훤). 국립현대미술관 제공

'올해의 작가상 2026' 후원작가4인(왼쪽부터 이해민선, 이정우, 전현선, 홍진훤). 국립현대미술관 제공

'올해의 작가상'은 2012년부터 국립현대미술관이 운영해 온 대표적인 연례 전시이자 수상 제도로, 매년 후원작가 4인을 선정해 신작 제작과 전시 기회를 제공하며 동시대 한국미술의 새로운 담론을 발굴해왔다.


선정된 작가들은 회화, 영상, 사진, 조각 등 다양한 매체를 기반으로 동시대적 감수성과 예술의 확장 가능성을 보여준다. 이해민선은 사물과 존재의 조건을 회화로 탐구하고, 홍진훤은 사진과 이미지에 내재한 권력 구조와 운동의 의미를 질문한다. 이정우는 생성형 AI와 데이터 편향 등 기술 시스템의 보이지 않는 힘을 영상으로 가시화하며, 전현선은 회화를 중심으로 이미지의 시간성과 공간적 확장을 실험한다.

1차 심사위원단은 해외 전문가를 포함한 총 7인으로 구성됐으며, 최종 수상자는 전시 개막 이후 공개 좌담회와 최종 심사를 거쳐 10월 중 발표된다. 전시는 오는 7월24일부터 12월6일까지 국립현대미술관 서울관에서 열리며, 신작과 구작을 함께 선보인다.


후원작가 4인에게는 각 5000만원의 창작후원금이 지원되며, 최종 선정된 '2026 올해의 작가'에게는 상금 1000만원이 추가로 수여된다. 국립현대미술관과 SBS문화재단은 이와 함께 참여 작가들의 해외 프로젝트를 지원하는 기금도 지속적으로 운영하고 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
