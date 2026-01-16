[포토] 브라질 전 축구 국대 지우베르투 시우바, 월트컵 오리지널 트로피 공개

FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 16일 서울 김포 비즈니스 항공센터에서 열린 'FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라' 행사에 방한해 FIFA 월드컵 오리지널 트로피를 들고나오고 있다. 공항사진기자단







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>