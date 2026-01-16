본문 바로가기
이재명 대통령 "새해 첫 타운홀미팅은 울산"…제조업·AI 논의

송승섭기자

입력2026.01.16 09:11

이재명 대통령이 16일 자신의 페이스북을 통해 "2026년 새해 첫 타운홀미팅을 대한민국 산업의 심장, 울산에서 개최한다"고 말했다. 울산 타운홀미팅은 오는 23일 지역 주민 200명을 대상으로 진행할 예정이다.


이 대통령은 "지난 60년간 울산은 자동차, 석유화학, 조선을 비롯한 우리 제조업을 이끌며 대한민국 경제 성장의 중심에 서 있었다"면서 "이제 산업 수도를 넘어, 제조 AI와 그린산업을 선도하는 새로운 길로 나아가야 할 때"라고 강조했다.

이어 이 대통령은 "정부는 올해를 '대전환을 통한 대도약의 원년'으로 삼고, 수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로의 전환을 본격화할 계획"이라면서 "울산은 그 변화의 선두에서, 동남권 제조업 벨트의 맏형으로서 대한민국 산업의 대전환을 이끌어갈 것"이라고 밝혔다.


그러면서 "시민의 위대한 집단지성으로 울산의 미래와 대한민국의 새로운 도약을 함께 그려 나가고자 한다"고 언급했다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
