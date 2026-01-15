본문 바로가기
사회
서울 시내버스 노사협상 타결…15일 첫차부터 정상운행

김영원기자

입력2026.01.15 00:30

서울 시내버스 노사의 임금·단체협약 협상이 14일 타결되면서 15일 첫차부터 버스가 정상 운행된다.


서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 이날 오후 11시50분께 서울지방노동위원회에서 진행된 노동쟁의 관련 특별조정위원회 2차 사후 조정회의에서 임단협 조정안에 최종 합의했다.

이에 따라 버스노조는 13일부터 시작한 총파업을 이틀 만에 철회하고 15일 첫차부터 다시 정상 운행에 들어간다.

노사 양측이 합의한 조정안에는 임금 2.9% 인상, 정년연장 등이 포함됐다. 앞서 노조 측은 통상임금 문제에 대해 다음에 논의하고, 3%의 임금 인상 등을 요구한 바 있다.


버스 노사 양측이 조정안에 합의하면서 시는 파업 대비 추진한 비상수송대책을 해제하고 대중교통 정상운행에 돌입한다.


오세훈 서울시장은 "어려운 여건에서 대화를 멈추지 않고 한 걸음씩 물러서며 합의에 이른 시내버스 노사 양측의 결단을 환영한다"며 "혼란 속에서도 이해하며 질서를 지켜주신 시민 한분 한분의 성숙한 모습에 깊이 감사드린다"고 말했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
