본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"소유자 정보 일치 확인" 관세청, 개인통관고유부호 검증 강화

대전=정일웅기자

입력2026.01.14 14:58

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관세청은 내달 2일부터 통관 시 본인확인 검증 절차를 대폭 강화한다고 14일 밝혔다. 검증 강화는 최근 빈번하게 발생하는 개인통관고유부호 도용 문제를 해결, 해외직구 물품 수입통관의 안전성 확보를 목적으로 이뤄진다.


이를 위해 관세청은 해외직구 통관과정에서 개인통관고유부호 소유자 정보와 배송지 우편번호를 대조한다.

인천 중구 인천세관 특송물류센터에 해외직구 물품들이 쌓여 있다./영종도=강진형 기자aymsdream@

인천 중구 인천세관 특송물류센터에 해외직구 물품들이 쌓여 있다./영종도=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

그간에는 신고 된 개인통관고유부호의 유효성 확인을 위해 성명과 전화번호 두 개 항목을 대조해 본인 여부를 검증해 왔다.


하지만 내달부터는 우편번호까지 일치 여부를 확인해 도용 시도를 효과적으로 차단하겠다는 게 관세청의 설명이다. 개인통관고유부호와 성명, 전화번호는 타인의 정보를 도용해 기재하더라도 물품을 배송받을 주소만큼은 물품을 실제 수령하기 위해 도용자 본인이 받을 장소로 기재하는 경우가 많은 까닭이다.


다만 관세청은 제도의 안정적 운영을 고려해 지난해 11월 21일 이후 개인통관고유부호를 신규로 발급받거나 기존 정보를 변경(부호 변경 포함)한 사용자를 우선으로 강화된 조치를 적용할 계획이다.

올해부터 개인통관고유부호 유효기간(1년)이 도입되는 점을 고려하면 사용자가 순차적으로 정보 변경 대상에 포함돼 강화된 조치를 적용받는 대상자도 자연스럽게 확대될 것으로 보인다.


이와 별개로 직장, 가족 거주지 등 여러 곳에서 물품을 수령하는 사용자의 불편을 완화하고 개인정보 관리가 원활하게 이뤄질 수 있도록 개인통관고유부호 시스템에 최대 20건까지 배송지 주소를 사전에 등록할 수 있도록 기능을 개선했다.


이에 따라 검증 대상 사용자는 해외직구 때 오픈마켓, 배송 대행지에 입력한 배송지 우편번호가 관세청 개인통관고유부호 발급 홈페이지에 기재한 주소지 우편번호와 일치할 때만 지연 없이 물품을 통관할 수 있다.


관세청 관계자는 "도용 피해 예방을 위해 내달 2일 이전 관세청 개인통관고유부호 발급 홈페이지에서 개인통관고유부호 정보를 미리 변경해 줄 것을 당부드린다"며 "행정안전부 국민비서 알림서비스에 가입한 후 전자상거래(해외직구) 물품통관 내역을 받도록 설정하면 본인의 개인통관고유부호로 통관이 진행될 때 수입신고 정보를 확인할 수 있다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청 "쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

카페 女알바 얼굴 촬영한 중년남, "왜 찍냐" 묻자 황당 답변

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기