석유에 '금 복'까지 터졌다…금 매장량 221t 추가 확인

국영광산기업 마덴, 780만온스(221t) 추가 확인

전 세계 최대 산유국 사우디아라비아에서 대규모 금 매장량이 추가로 발견됐다.

12일(현지시간) 마이닝닷컴 등에 따르면 사우디 국부펀드 공공투자펀드(PIF)의 자회사이자 국영 광산기업 마덴은 운영 중인 광산과 초기 단계 발견지를 포함한 4개 주요 지역에서 780만 온스(221t)에 달하는 금 매장량을 새롭게 탐지했다고 발표했다. 금 매장량이 추가로 파악된 지역은 만수라 마사라, 우루크 20/21, 움 아스 살람, 와디 알 자우 등 4개 지역이다.

이 중 만수라 마사라 광산의 매장량은 전년 대비 300만 온스 증가했다. 만수라 마사라 광산의 현재 매장량은 t당 2.8g의 금 함량으로 1억1600만t에 달해 총 1040만 온스(294t)에 달한다. 우루크와 움 아스살람 지역에서 160만 온스가 추가로 발견됐으며 와디 알 자우 지역에서는 처음으로 308만 온스의 매장량이 확인됐다. 또한 아르르줌 북부 지역에서는 새로운 금 광맥이 발견됐다.

마덴은 이러한 결과가 사우디아라비아 왕국이 선도하는 금 성장 파이프라인을 구축하는 데 있어 마덴의 신속하고 체계적인 노력을 보여준다고 강조했다. 마덴의 최고경영자(CEO) 밥 윌트는 금광 시추 및 개발에 지속해서 막대한 투자를 이어가는 이유가 이러한 결과에 있다고 말했다.

회사 측은 현재까지의 시추 결과를 토대로 만수라 마사라 광산 심부에서도 추가 매장량이 계속 발견될 가능성이 크다고 밝혔다. 마덴은 금을 비롯한 광물 자원 개발을 사우디 '비전 2030'의 핵심축 중 하나로 보고 있으며 시추와 탐사 작업을 2026년까지 지속할 계획이다.





