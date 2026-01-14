삼성자산운용, Kodex 중개형 ISA 투자 가이드북 발간

삼성자산운용이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)로 자산을 관리하는 개인 투자자들을 위해 'THE TAX SAVING BOOK. Kodex 중개형 ISA 투자 가이드북'을 새롭게 발간했다고 14일 밝혔다.

ISA는 자산 형성의 기회를 제공하고자 정부가 도입한 대표적인 세제혜택 계좌로 연금 계좌와 함께 '절세 필수 계좌'로 자리 잡고 있다. 중개형 ISA는 하나의 계좌에서 ETF뿐만 아니라 국내 상장 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있어 활용도가 높다.

ISA 계좌의 가장 큰 장점은 '세제혜택'과 '손익통산', '중도인출 가능성'이다. 일반형은 최대 200만원, 서민형은 최대 400만원까지 순수익에 대해 비과세 혜택이 적용된다. 이를 초과하는 과세 대상 수익에 대해서는 9.9%의 저율분리과세가 적용된다. 또한 여러 금융상품에서 발생한 손익을 통산해 순수익에 대해서만 과세되는 것뿐만 아니라 납입한 원금만 자유로이 중도인출이 가능하기 때문에 투자자들 사이에서는 '절세 끝판왕'으로 불린다.

Kodex 중개형 ISA 투자 가이드북은 중개형 ISA 제도를 효과적으로 활용해 목적에 맞는 투자 전략을 세우고, 변화하는 시장 환경에서 흔들리지 않는 투자 원칙을 세울 수 있도록 돕는데 초점을 맞췄다. 개인 투자자들이 궁금해하는 내용 가운데 △중개형 ISA 제도와 세제 혜택 △필수 ETF 18종 및 고객 특성별 추천 포트폴리오 △ISA 투자 시 자주 묻는 말(FAQ) 등으로 구성했다.

'Kodex 중개형 ISA 투자 가이드북'은 대표지수, AI테마, 월배당 등에 이르는 다양한 투자 목적에 맞춰 활용할 수 있는 ETF 18종과 투자 성향별 포트폴리오 예시가 담겼다.

고수익을 기대하는 투자자에게는 대표지수 ETF인 Kodex 200, Kodex 미국나스닥100 뿐만 아니라 Kodex 반도체, AI전력핵심설비 등 AI 테마 ETF를 활용한 전략을 추천한다.

수익과 안정 균형을 기대하는 투자자에게는 대표지수와 AI 테마에 더해 Kodex 200타겟위클리커버드콜, Kodex 미국성장커버드콜액티브 월배당 ETF를 조합한 포트폴리오를 추천한다.

안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자들에게는 대표지수, 월배당 ETF에 더해 Kodex 금액티브와 Kodex 머니마켓액티브를 포트폴리오로 제안한다.

자세한 중개형 ISA 투자용 추천 ETF 18종과 포트폴리오의 상세한 내용은 가이드북에서 확인할 수 있으며, Kodex 홈페이지에서 별도 회원가입 없이 손쉽게 다운로드해 이용할 수 있다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "중개형 ISA계좌는 세제 혜택과 투자 유연성을 동시에 누릴 수 있는 대표적인 국민 계좌"라고 소개했다.

이어 "가이드북은 중개형 ISA 계좌를 처음 시작하는 투자자부터 이미 활용 중인 투자자까지, 투자 목적에 맞춰 ETF를 선택하고 포트폴리오를 구성할 수 있도록 실질적인 기준을 제시하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

이어 "중개형 ISA 투자 가이드북을 통해 절세 혜택을 챙기면서 자신에게 맞는 ETF 포트폴리오를 계획하셔서 성공 투자 경험을 더 많이 쌓으시기를 바란다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>