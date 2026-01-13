본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

강진군 공공배달앱 '먹깨비' 누적 매출 110억원

호남취재본부 이창헌기자

입력2026.01.13 16:52

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 강진군의 공공 배달앱 '먹깨비' 누적 매출액이 110억원을 넘어섰다.

2022년 7월부터 2025년 12월까지 전라남도 시·군별 공공배달앱 ‘먹깨비’ 누적 매출액 현황. 강진군 제공

2022년 7월부터 2025년 12월까지 전라남도 시·군별 공공배달앱 ‘먹깨비’ 누적 매출액 현황. 강진군 제공

AD
원본보기 아이콘

12일 강진군에 따르면 전라남도 민관협력형 공공 배달앱인 먹깨비는 지난 2022년 7월 운영을 시작해 지난해 12월 31일까지 관내 가맹점 353곳, 누적 회원 7,756명, 누적 주문 42만3,000여건을 기록했다. 같은 기간 누적 매출액은 110억원을 돌파했다.


강진군은 지역 산업 구조에서 비중이 큰 3차 산업과 소상공인을 지원하기 위해 먹깨비와 지역 축제를 연계한 할인 이벤트를 운영해 왔다. 주민들은 할인 혜택을 통해 지역 내 소비를 늘렸고, 매출은 지역 소상공인으로 이어졌다는 설명이다.

특히 지역 축제 기간에 맞춰 할인 쿠폰을 제공하는 방식이 이용 증가로 이어졌다. 강진군은 인구 3만2,000여명 규모의 지역에서 매출액이 많이 늘어난 배경으로 축제와 연계한 할인 정책을 들었다.


강진군은 2026년에도 먹깨비 할인 이벤트를 이어간다. 오는 2월 21일 열리는 제54회 강진 청자 축제를 기념한 할인 이벤트와 함께 주말 3,000원 할인 이벤트를 진행한다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

참 질긴 악연…2028년 1월까지 이어질 가능성 크다

새로운 이슈 보기