"잘 있었어?"…노홍철 만난 '정의선 형님' 반갑게 웃으며 한 말

노홍철, 정의선과 '주먹 인사' 케미 화제

방송인 노홍철과 정의선 현대차그룹 회장이 대화를 나누고 있다.

방송인 노홍철과 정의선 현대차그룹 회장이 자연스럽게 대화를 나누는 장면이 포착돼 화제다.

최근 유튜브 채널 '노홍철'에는 '연예인 최초로 VIP 경호까지 맡게 된 노홍철'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상은 노홍철이 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 일일 대통령경호처 명예 경호관에 위촉된 후 현장에 투입된 당시를 담고 있다.

영상에서 노홍철은 회의장 곳곳을 둘러보다 정 회장과 마주쳤다. 정 회장은 그에게 "잘 있었어?"라고 먼저 인사를 건넸고, 이어 "어디 앉아있냐"고 물었다. 노홍철은 "저 오늘 경호처랑 같이하고 있어서 왔다 갔다 하고 있다"고 답했다. 정 회장이 "잘해요"라고 격려하자 노홍철은 "화이팅입니다, 형님"이라며 주먹 인사를 나눈 뒤 자리를 옮겼다.

두 사람이 자연스럽게 '형·동생'으로 대화하는 모습을 본 누리꾼들은 "노홍철 친화력이 어마어마하다" "정 회장 생활 목소리가 재밌다" "AI 아니냐" "정 회장이 말 놓는 것도 놀랍다" "최고 인싸 홍철이형" "실제 두 사람 나이 차이가 별로 안 난다" "노홍철은 보기만 해도 기분 좋다" 등의 반응을 보였다.

정의선 회장과 노홍철의 인연은 2023년 5월로 처음 알려졌다. 두 사람은 당시 전국경제인연합회가 진행한 국민 소통 프로젝트인 '한국판 버핏과의 점심'으로 불린 '갓생 한 끼' 프로그램에 함께 참여했다. 이 자리에서 정 회장과 노홍철은 박재욱 쏘카 대표와 함께 MZ세대 30인을 대상으로 한 1호 멘토로 나섰다. 노홍철은 행사에 앞서 인스타그램 등에 정 회장을 두고 "제가 아는 형님 중 차 가장 많이 파는 형님"이라고 소개했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



