기업은행 "생산적 금융 대전환 위해 5년간 300조원 지원"

기업은행이 생산적 금융 대전환을 위해 2030년까지 300조원 이상을 투자한다고 밝혔다.

김형일 기업은행 전무(행장 직무대행)는 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 금융위원회 업무보고에서 "생산적 금융을 중점 추진하기 위해 향후 5년 동안 생산적 금융 300조원 이상을 지원하는 30-300 프로젝트를 진행한다"고 밝혔다.

소상공인 분야에 250조원, 벤처 투자 인프라 분야에 20조원을 투입할 계획이다. 소비자 중심 신뢰금융 분야에 37조8000억원이 투자되고 10조원은 국민성장펀드에 투자할 예정이다. 국민성장펀드는 주로 에너지와 인프라에 집중 투자된다.

김 전무는 "기업은행은 에너지와 인프라 분야에 주로 국민성장펀드 자금을 투자할 계획"이라며 "산업은행과 잘 협의해서 중복되지 않게 할 것"이라고 설명했다.

생산적 금융을 위해 기업은행 자체적으로 태스크포스(TF)도 출범했다. 김 전무는 "내부 통제를 강화하고 캐피탈 등 자회사도 생산적 금융 대전환에 동참하겠다"며 "생산적 금융을 차질 없이 진행하도록 하겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



