홈플러스 사태와 관련해 1천억원대 사기 혐의를 받는 김병주 MBK파트너스 회장이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 영장실질심사 출석하는 김병주 MBK파트너스 회장
2026년 01월 13일(화)
홈플러스 사태와 관련해 1천억원대 사기 혐의를 받는 김병주 MBK파트너스 회장이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법
'초고속 승진' 충주맨 "인기 바닥인 지금이 기회…다시 태어나도 공무원 할 것"
"요즘 누가 '아메' 마셔요"…스타벅스서 300만잔 팔린 '이 음료'
"보스턴 다이내믹스 IPO시 적정 가치는"
주 6일 '이것' 했다가 생리 끊긴 20대 여성…"여성호르몬 수치 50대 수준"
'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스
7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다
"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭
"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원
대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견
SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응