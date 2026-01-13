카카오뱅크, 18일 새벽 시스템 점검…체크·미니카드 일시중단

카카오뱅크가 오는 17일 오후 11시50분부터 18일 오전 7시까지 카드시스템 업데이트에 따른 점검을 진행한다.

이번 점검을 통해 시스템 최적화, 전산 장비 업그레이드 및 교체 등 카드시스템 업데이트 작업이 이뤄진다. 작업이 진행되는 새벽 시간 동안에는 체크카드 및 미니(mini)카드를 이용한 금융거래 전반이 일시적으로 중단된다.

구체적으로 제한되는 업무는 ▲체크/미니 카드 발급 및 해지 ▲국내 및 해외 온·오프라인 결제(결제 취소 포함) ▲자동화기기(CD/ATM) 입출금 ▲카드 이용 정지 및 분실 신고 ▲미니카드 티머니 서비스(충전 등) ▲고객센터를 통한 카드 관련 상담 및 업무 처리 등이다.

다만 체크카드 '후불 교통카드' 기능은 점검 시간 중에도 정상적으로 이용할 수 있다. 또한 제휴 신용카드인 '카카오뱅크 줍줍 신한카드'의 모든 서비스는 정상 운영된다.

작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 다소 변경될 수 있다. 점검 관련 상세 내용은 카카오뱅크 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

카카오뱅크는 이번 점검 진행 과정은 물론, 업데이트 완료 이후 발생할 수 있는 비상 상황에 대비해 전 과정에 걸쳐 '집중 모니터링 체계'를 가동한다. 점검 이후 서비스 이용 중 불편이 발생할 경우 앱 내 고객센터를 통해 접수하거나 대표번호로 문의하면 된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>