본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

딜로이트안진 차기 CEO 후보에 길기완 경영자문 대표

권현지기자

입력2026.01.13 07:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

파트너 과반 찬성 시 공식 선출

딜로이트 안진회계법인의 차기 최고경영자(CEO) 최종 후보로 길기완 경영자문 부문 대표가 확정됐다.

길기완 딜로이트 안진회계법인 경영자문 부분 대표.

길기완 딜로이트 안진회계법인 경영자문 부분 대표.

AD
원본보기 아이콘

13일 회계업계에 따르면 딜로이트 안진 CEO 후보추천위원회는 전날 회의를 통해 길 대표를 차기 CEO 최종 후보로 선정했다. 이번 선임 과정은 당초 4파전으로 시작됐으나, 후보 사퇴와 일정 연기 등 혼선 끝에 길 대표와 장수재 대표의 2파전으로 압축돼 최종 낙점이 이뤄졌다.


길 후보자는 한양대 경제학과를 졸업하고 1995년 안진회계법인에 입사했다. 이후 기업 인수합병(M&A) 및 구조조정 자문 분야에서 경력을 쌓은 경영자문 전문가다. 업계에서는 길 후보자가 비감사 부문에서 거둔 성과와 리더십을 바탕으로 적임자로 평가받은 것으로 보고 있다.

길 후보자가 최종 선임될 경우, 실적 반등이 시급한 딜로이트 안진의 수익성 회복과 조직 문화 쇄신이 핵심 과제가 될 전망이다.


길 후보자는 오는 21일부터 23일까지 진행되는 파트너 총회 투표에서 과반수 찬성을 얻어야 한다. 투표 통과 시 공식 선출되며, 임기는 오는 6월 1일부터 4년간이다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

CES서 천공 목격한 이준석 "닮은 사람인줄…이름표 보고 당황"

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"미래 아닌 현실"…엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지'

새로운 이슈 보기