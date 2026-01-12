이재명 대통령, 한일 정상회담 전날 "협력할 분야 많다"

이 대통령, 12일 NHK 인터뷰

"가치·지향 함께해 정말 중요"

이재명 대통령이 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한일 정상회담을 하루 앞둔 이재명 대통령이 12일 NHK 인터뷰에서 "한국과 일본은 협력할 분야가 많다"고 말했다.

이날 NHK를 통해 공개된 인터뷰에서 이 대통령은 "경쟁하면서도 협력할 분야가 워낙 많기 때문에 함께할 공통점으로 무엇이 있는지를 조금 더 많이 찾아보면 좋겠다"고 밝혔다.

또 이 대통령은 "한국과 일본은 가치와 지향을 함께한다는 점에서 정말 중요하고 서로 부족한 점을 보완해 가야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 13일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문해 다카이치 사나에 총리와 정상회담을 갖는다. 정상회담 장소는 수도 도쿄가 아닌 일본 소도시 나라현으로 다카이치 총리의 선거구이자 고향이기도 하다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



