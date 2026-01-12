류재철 LG전자 CEO, 美 CES 직후 멕시코서 현지 사업 점검

경영진과 함께 멕시코 사업장 방문

취임 후 처음…美발 관세 등 대응 행보

생활가전·TV 등 생산하는 거점

문혁수 LG이노텍 사장도 멕시코행

LG전자 및 주요 계열사 수장들이 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026' 일정을 소화한 직후 멕시코 출장길에 올라 현지 사업을 점검했다.

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

12일 업계에 따르면 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 지난주 CES 일정을 소화한 후 주요 경영진들과 함께 멕시코 사업장을 찾은 것으로 알려졌다. 류 CEO가 취임 후 멕시코 사업장을 방문한 건 이번이 처음이다.

이번 방문은 미국발 관세 등 글로벌 불확실성에 대응하기 위해 나선 행보로 풀이된다. 앞서 LG전자는 지난해 8월 발효된 미국의 상호관세에 대응하기 위해 생산지 최적화 차원에서 멕시코와 미국 현지에서의 공급을 확대해가고 있다.

LG전자는 미국 테네시 공장에서 세탁기와 건조기를 제조하고 있고 멕시코에서는 생활가전(냉장고·조리기기)과 TV를, 베트남에서는 냉장고, 세탁기 등을 생산하고 있다. 또 지난해 하반기부터는 추가로 멕시코에서 세탁기를 생산 중이다.

류 CEO는 전장(차량용 전자·전기장비) 공장도 둘러본 것으로 전해졌다. 전장(VS사업본부) 사업은 LG마그나 매출 가운데 멕시코 공장의 비중이 40%에 이른다. 이 공장은 2023년 9월부터 가동됐다.

3년 연속 CES에 참석한 문혁수 LG이노텍 대표이사 사장도 일정을 마치고 멕시코 현지 사업장을 찾았다. 문 사장은 지난 8∼10일(현지시간) 멕시코에 머물며 지난해 연말부터 가동을 시작한 모빌리티 부품 신공장 등을 둘러본 것으로 알려졌다.

LG이노텍은 기존 멕시코 공장에서 모터, 센서, 차량용 카메라 모듈 등을 생산해 왔고 늘어나는 카메라 모듈, 라이팅 솔루션 등 모빌리티 부품 수요에 대응하기 위해 새 공장도 증설했다. LG이노텍은 멕시코 새 공장이 본격 가동됨에 따라 고부가 모빌리티 부품 생산 확대와 북미 등 글로벌 완성차 고객 밀착 대응을 통한 사업 강화를 기대하고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



