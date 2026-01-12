與원내지도부, 정책수석에 김한규…소통수석에는 전용기

한병도 원내대표 체제 與원내지도부 인선

한병도 더불어민주당 신임 원내대표의 선출로 새롭게 꾸려진 당 원내지도부의 원내정책수석에는 김한규 의원(재선)이, 원내소통수석에는 전용기 의원(재선)이 선임됐다.

12일 여의도 국회에서 김현정 민주당 원내대변인은 "원내정책수석으로 김한규 의원을 임명했다"고 밝혔다. 김 의원은 제주시을 재선 의원으로 현재 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회와 정치개혁특별위원회 위원 등으로 활동하고 있다.

김 의원은 대통령비서실 정무비서관, 민주당 원내대변인, 국회 여성가족위원회 간사 등을 역임했다. 김 원내대변인은 김 의원에 대해 "경제와 산업 전반에 대한 이해가 높아 이재명 정부의 경제·산업 정책을 국회에서 실현할 적임자라고 봤다"고 설명했다.

원내소통수석에는 전 의원이 선임됐다. 전 의원은 경기 화성시정 재선 의원으로 현재 국회 국토교통위원회와 운영위원회 위원으로 활동하고 있다. 전 의원은 전국대학생위원회 위원장, 전국청년위원장 등을 거친 청년 정치인이다.

현재 더불어민주당 국민소통위원장을 지내고 있으며, 이재명 대통령의 당 대표 시절 디지털전략특보를 수행하기도 했다. 김 원내대변인은 "당내, 당청 간 원활한 소통을 이을 가교 역할을 훌륭히 할 적임자"라고 전했다.

한편 이날 오전엔 천준호 의원(재선)이 원내운영수석으로 임명됐다.





