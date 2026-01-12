본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中, 日 기업 희토류 수출 제한 보도에 "해당 조치는 합법적"

세종=김평화기자

입력2026.01.12 17:28

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中 외교당국 "국가 안보와 이익 위한 것"

중국이 일본 기업을 상대로 희토류 수출을 제한한다는 보도가 나온 가운데 중국 외교당국이 "합법적"인 조치라는 입장을 밝혔다.


시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

마오닝 중국 외교부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 중국이 일본 기업을 상대로 민수용 용도를 포함한 희토류 수출 심사를 중단했다는 등의 외신 보도가 최근 나온 것과 관련해 "구체적인 상황은 주관 부문에 문의하기를 권한다"면서도 "내가 말하고 싶은 것은 중국이 법규에 따라 취한 해당 조치는 완전히 정당하고 합리적이며 합법적이라는 점"이라고 말했다.

마오 대변인은 "중국이 이중 용도 물자(군용과 민수용으로 활용 가능한 물자)의 대일 수출 통제를 강화한 것은 국가 안보와 이익을 수호하고 확산 방지 등 국제 의무를 이행하기 위한 것"이라며 "핵심 광물의 글로벌 산업망, 공급망 안정과 안전을 지키는 중국 입장에는 변함이 없다"고 설명했다. 또 "우리는 각국이 이를 위해 건설적인 역할을 발휘할 책임이 있다고 생각한다"고 했다.


앞서 미국 월스트리트저널(WSJ)은 중국이 일본에 군사 목적의 이중 용도 수출을 금지한다고 밝힌 지난 6일 이후 일본 기업을 상대로 중희토류와 자석 등의 수출을 제한하기 시작했다고 보도한 바 있다. 일본으로 향하는 희토류 수출 허가 신청 심사가 중단됐다는 내용도 담았다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기