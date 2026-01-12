'의원직 사퇴' 인요한 "계엄, 이유 있는 줄…밝혀진 일들 치욕"

지난달 10일 의원직 사퇴…이소희 의원이 승계

"나는 실패한 국회의원…계엄에 이유 있을거라 생각"

국회의원직을 사퇴한 인요한 전 국민의힘 의원이 비상계엄에 대해 "실망스럽고 치욕스럽다"는 생각을 전했다.

인요한 전 의원. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

12일 인 전 의원은 자신의 유튜브 채널에 '진심으로 이소희 의원의 국회 입성을 축하드립니다'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 인 전 의원은 이소희 의원을 축하하는 입장문과 함께 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 사태를 평가했다.

인 전 의원은 "1년 전 계엄이 선포됐을 때 대통령이 국민에게 다 말하지 못하는 국가의 비상 상황이 발생했다고 생각했다. 국군통수권자가 선포한 계엄은 절박하고 극명한 어떤 이유가 있을 것이라고 생각한 것"이라고 밝혔다.

다만 생각과 크게 달라 실망했다고 전했다. 인 전 의원은 "1980년 5·18 민주화 운동 때 외신 기자들에게 통역한 일로 데모 주동자로 낙인찍혀 3년간 경찰 감시로 고생했던 저는 잘못된 계엄이 얼마나 끔찍하고 돌이킬 수 없는 일인지 잘 알고 있다"고 말했다.

이어 "저는 실패한 국회의원이다. 그러나 국회의원일 때도, 그렇지 않은 지금도 대한민국을 사랑하고 있다"며 "저보다 훨씬 현명하고 뛰어난 이소희 의원은 성공한 국회의원이 되길 바라고, 그리 되리라 믿는다"고 덧붙였다.

앞서 인 전 의원은 12·3 비상계엄 1년이 지난 지난달 10일 "윤석열 정부 계엄 이후 1년간 이어지고 있는 불행한 일들은 대한민국의 미래를 위해 극복해야 할 일"이라며 의원직 사퇴를 선언했다. 이에 따라 다음 순번인 이소희 변호사가 의원직을 승계해 이날부터 임기를 시작했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>