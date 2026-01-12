본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'의원직 사퇴' 인요한 "계엄, 이유 있는 줄…밝혀진 일들 치욕"

박지수인턴기자

입력2026.01.12 15:55

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난달 10일 의원직 사퇴…이소희 의원이 승계
"나는 실패한 국회의원…계엄에 이유 있을거라 생각"

국회의원직을 사퇴한 인요한 전 국민의힘 의원이 비상계엄에 대해 "실망스럽고 치욕스럽다"는 생각을 전했다.

인요한 전 의원. 아시아경제DB

인요한 전 의원. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

12일 인 전 의원은 자신의 유튜브 채널에 '진심으로 이소희 의원의 국회 입성을 축하드립니다'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 인 전 의원은 이소희 의원을 축하하는 입장문과 함께 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 사태를 평가했다.


인 전 의원은 "1년 전 계엄이 선포됐을 때 대통령이 국민에게 다 말하지 못하는 국가의 비상 상황이 발생했다고 생각했다. 국군통수권자가 선포한 계엄은 절박하고 극명한 어떤 이유가 있을 것이라고 생각한 것"이라고 밝혔다.

다만 생각과 크게 달라 실망했다고 전했다. 인 전 의원은 "1980년 5·18 민주화 운동 때 외신 기자들에게 통역한 일로 데모 주동자로 낙인찍혀 3년간 경찰 감시로 고생했던 저는 잘못된 계엄이 얼마나 끔찍하고 돌이킬 수 없는 일인지 잘 알고 있다"고 말했다.


이어 "저는 실패한 국회의원이다. 그러나 국회의원일 때도, 그렇지 않은 지금도 대한민국을 사랑하고 있다"며 "저보다 훨씬 현명하고 뛰어난 이소희 의원은 성공한 국회의원이 되길 바라고, 그리 되리라 믿는다"고 덧붙였다.


앞서 인 전 의원은 12·3 비상계엄 1년이 지난 지난달 10일 "윤석열 정부 계엄 이후 1년간 이어지고 있는 불행한 일들은 대한민국의 미래를 위해 극복해야 할 일"이라며 의원직 사퇴를 선언했다. 이에 따라 다음 순번인 이소희 변호사가 의원직을 승계해 이날부터 임기를 시작했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기