코스피 지수가 전 거래일 대비 53.57포인트 상승한 4639.89로 시작하며 사상 최고치를 재경신한 12일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다.
[포토] 사상 최고치 재경신한 코스피
2026년 01월 12일(월)
