일반

'새해 첫 수출' 감소 출발 …이달 10일까지 2.3%↓(상보)

세종=주상돈기자

입력2026.01.12 09:28

관세청, 1월 1~10일 수출입 동향
반도체 45.6% 늘어

새해 첫 수출이 감소세로 출발했다. 다만 반도체 수출은 전년 동기 대비 45% 늘어나며 호조세를 이어갔다.


관세청은 1월 1~10일 수출액이 156억달러로 전년 동기 대비 2.3% 감소했다고 12일 밝혔다.

경기 평택항에 수출용 자동차가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

조업일수는 7일로 전년 동기(7.5일)보다 0.5일 적었다. 이를 고려한 일평균 수출액이 22억2000만달러로 4.7% 증가했다.


품목별로는 전년 동기 대비 반도체(45.6%)와 석유제품(13.2%), 무선통신기기(33.7%) 등은 수출이 증가했다. 전체 수출 중 반도체 비중은 29.8%로 9.8%포인트 확대됐다. 반면 승용차(-24.7%)와 선박(-12.7%) 등은 수출이 감소했다.


국가별로는 중국(15.4%)과 베트남(5.0%), 대만(55.4%) 등은 수출이 늘었고, 미국(-14.7%)과 유럽연합(EU·-31.7%) 등은 줄었다.

이달 들어 10일까지 수입은 182억달러로 전년 동기 대비 4.5% 감소했다. 원유(2.2%)와 석유제품(0.3%) 등은 증가, 반도체(-7.4%), 가스(-42.0%), 기계류(-3.9%) 등 감소했다. 주요 국가로부터의 수입의 경우 미국(15.1%)과 EU(17.1%), 베트남(7.6%) 등은 늘었고, 중국(-9.4%), 호주(-23.1%) 등은 줄었다.


수출보다 수입을 더 많이 한 영향에 이달 1~10일 무역수지는 27억달러 적자를 기록했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
