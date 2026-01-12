'새해 첫 수출' 감소 출발 …이달 10일까지 2.3%↓(상보)

관세청, 1월 1~10일 수출입 동향

반도체 45.6% 늘어



새해 첫 수출이 감소세로 출발했다. 다만 반도체 수출은 전년 동기 대비 45% 늘어나며 호조세를 이어갔다.

관세청은 1월 1~10일 수출액이 156억달러로 전년 동기 대비 2.3% 감소했다고 12일 밝혔다.

조업일수는 7일로 전년 동기(7.5일)보다 0.5일 적었다. 이를 고려한 일평균 수출액이 22억2000만달러로 4.7% 증가했다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(45.6%)와 석유제품(13.2%), 무선통신기기(33.7%) 등은 수출이 증가했다. 전체 수출 중 반도체 비중은 29.8%로 9.8%포인트 확대됐다. 반면 승용차(-24.7%)와 선박(-12.7%) 등은 수출이 감소했다.

국가별로는 중국(15.4%)과 베트남(5.0%), 대만(55.4%) 등은 수출이 늘었고, 미국(-14.7%)과 유럽연합(EU·-31.7%) 등은 줄었다.

이달 들어 10일까지 수입은 182억달러로 전년 동기 대비 4.5% 감소했다. 원유(2.2%)와 석유제품(0.3%) 등은 증가, 반도체(-7.4%), 가스(-42.0%), 기계류(-3.9%) 등 감소했다. 주요 국가로부터의 수입의 경우 미국(15.1%)과 EU(17.1%), 베트남(7.6%) 등은 늘었고, 중국(-9.4%), 호주(-23.1%) 등은 줄었다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



