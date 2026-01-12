본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[폴폴뉴스]李지지율 2주 연속↑ 56.8%…TK·70대 지지율 크게 올라

나주석기자

입력2026.01.12 09:01

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터-에너지경제 여론조사
부정평가 2개월 만에 30%대 하락
한중 정상회담·코스피 최고치 효과

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 2주 연속 상승해 50%대 중후반을 기록했다. 부정평가는 2개월 만에 30%대로 하락했다.


12일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 5~9일까지 전국 18세 이상 2530명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 95% 신뢰수준에 오차범위는 ±1.9%포인트, 응답률은 4.2%)에 따르면 이 대통령의 국정 수행 지지도는 지난주보다 2.7%포인트 오른 56.8%를 기록했다. 2주 연속 상승세다. 부정평가는 3.6%포인트 하락해 37.8%를 기록했다. 이 대통령의 국정수행에 대한 부정평가가 30%대로 떨어진 것은 지난해 11월2주차 이후 처음이다.

[폴폴뉴스]李지지율 2주 연속↑ 56.8%…TK·70대 지지율 크게 올라
AD
원본보기 아이콘

리얼미터는 "한중 정상회담의 성공적 개최와 코스피 사상 최고치인 4600선 돌파, 경제·외교 분야의 가시적인 성과가 지지율 상승의 주요 동력으로 작용했다"라고 분석했다.

세부 여론조사를 살펴보면 이 대통령의 지지율 약세 응답층에서 지지율이 개선되는 모습을 보였다. 대구·경북에서 지지율이 6.7%포인트 상승(41.3%→48.0%) 상승했으며, 70대 이상에서도 7.6%포인트(47.5%→55.1%) 올랐다. 중도층도 4.4%포인트(54.6%→59.0%)로 지지율이 올랐다.


정당지지도(에너지경제신문 의뢰로 8~9일까지 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 95% 신뢰수준에 오차범위는 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%)에서는 더불어민주당 지지율이 지난주보다 2.1%포인트 오른 47.8%를 기록했다. 국민의힘은 2.0%포인트 하락한 33.5%였다. 개혁신당은 4.3%, 조국혁신당은 2.6%였다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기