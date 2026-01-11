본문 바로가기
유럽, 그린란드에 군 배치 논의…"트럼프 안보 우려 해소"

임춘한기자

입력2026.01.11 19:02

북대서양조약기구(NATO) 유럽 동맹국들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 안보 우려를 해소하기 위해 북극을 경비할 군대를 그린란드에 배치하는 방안을 협의하고 있다.


트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

10일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 영국은 최근 독일, 프랑스 등 주요국 관계자들과 만나 관련 준비 작업을 시작했다.

회원국들은 벨기에에 위치한 동맹군 군사 본부인 나토 유럽연합군 최고사령부(SHAPE)에 북극권 안보를 강화하기 위해 추가로 취할 수 있는 조치를 검토하도록 지시했다.


트럼프 대통령은 지난 9일 백악관에서 열린 석유·가스 기업 경영자들과의 회의에서 "난 합의를 타결하고 싶고 그게 쉬운 방식이지만 우리가 쉬운 방식으로 하지 않으면 힘든 방식으로 하겠다"며 강압적인 방식으로라도 그린란드를 손에 넣겠다는 의지를 드러냈다.


텔레그래프는 미국 행정부가 그린란드에 나토 군대 파병안을 거부할 경우 유럽연합(EU)이 미국 기업들에 대한 제재 계획을 마련 중이라고도 보도했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
