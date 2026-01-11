"장례 준비했는데 살아있어"…3주만에 생사 뒤바뀐 두 사람

교통사고 후 신원 뒤바뀐 채 22일 경과

한 가족은 장례, 다른 가족은 회복 기도

영국에서 교통사고 수습 과정의 신원 확인 오류로 인해 10대 소년 두 명의 생사 정보가 뒤바뀌는 비극적인 사건이 발생했다.

영국 데일리메일과 미러 등은 최근 지난해 12월 13일 새벽 사우스요크셔주 로더럼에서 발생한 사고로 인해 촉발된 이 사건을 보도했다.

혼수상태였던 트레버 윈(오른쪽)과 사망한 조슈아 존슨. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

당시 사고 차량을 운전하던 17세 서머 루이즈 스콧이 현장에서 숨졌으며, 동승했던 두 명의 청소년 중 한 명은 사망했고 다른 한 명은 중태에 빠져 병원으로 이송됐다.

그러나 사고 직후 경찰과 의료진은 혼수상태의 환자를 18세 조슈아 존슨으로, 사망한 청소년을 17세 트레버 윈으로 잘못 식별했다. 사건 당시 안면부 손상이 심해 시각적 식별이 어려웠고 신체적 특징도 유사했던 점이 오류 발생에 영향을 준 것으로 알려졌다.

이 오류로 인해 약 3주간 트레버 윈의 가족은 아들이 사망했다는 통보를 받고 시신 확인 및 장례 준비를 진행한 것으로 전해졌다. 반면 조슈아 존슨의 가족은 중환자실에 누워 있는 환자가 아들이라고 믿고 병실을 지켰다.

오류는 사고 발생 22일 뒤인 올해 1월 5일에야 드러났다. 혼수상태에서 깨어난 환자가 의료진에게 "왜 나를 조슈아라고 부르느냐"고 말하면서 신원 재확인이 이루어졌고, 해당 환자가 실제 윈이며 사망자로 분류됐던 존슨이 사고 당시 이미 숨졌다는 사실이 확인됐다.

사우스요크셔 경찰은 즉시 양측 가족에게 이를 통보했으며, 윈의 어머니는 병원을 방문해 아들의 생존을 직접 확인했다. 반면 존슨의 가족은 뒤늦게 아들의 사망 사실을 받아들여야 했다. 현재 윈은 병원에서 회복 치료를 받고 있으며, 존슨의 가족은 장례 절차를 위해 모금 활동을 진행 중이다.

사우스요크셔 경찰은 신원 확인 절차 전반에서 과실이 있었음을 인정하고 사건을 독립경찰행동감시기구(IOPC)에 자진 신고했다. 경찰 측은 "이번 일로 가족들이 겪었을 추가적인 정신적 충격을 엄중하게 인식하고 있다"며 재발 방지 조치를 약속했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



