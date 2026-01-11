이개호 "광주·전남 통합 힘 합쳐야~ …대통령과도 공감"

"소멸 위기 해법은 일자리 창출"

2차 공공기관 이전 '압도적 이익'

'RE100 산단' 중심도시 육성 추진



의대 신설 '투 캠퍼스'로 해법 제시

"목포와 순천, 정원 나눠 함께 가야

이재명 대통령 신뢰 바탕 '인도 특사'

이개호 의원이 10일 목포에서 열린 '전남의 목소리, 타운홀 미팅'을 통해 "광주와 전남의 통합에 관한 뱡향을 제시했다. 이개호 의원실 제공

더불어민주당 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 국회의원이 광주·전남 행정통합과 관련, "소모적 경쟁보다는 힘을 하나로 모으는 것이 효율적이고 합리적인 길이다"며 가장 먼저 통합 찬성 입장에 이어 이재명 대통령과의 공감대를 바탕으로 오는 7월 이전 조속한 추진을 재차 강조했다.

이 의원은 10일 목포에서 열린 '전남의 목소리, 타운홀 미팅'을 통해 "광주와 전남의 통합은 기정사실화된 흐름이다"며 "어제(9일) 이재명 대통령과의 오찬 간담회에서도 통합의 필요성에 대해 자연스럽게 의견 일치를 봤다"고 밝혔다.

이어 "곧 있을 2차 공공기관 이전에 있어서도 분산된 대응보다는 통합된 지역이 압도적인 이익을 확보할 수 있을 것"이라며 통합이 가져올 실질적인 효과를 강조했다.

서남권 숙원인 목포·무안·신안 통합에 대해선 "목포 부시장 출신으로서 그 절실함을 잘 안다"며 "광주·전남이 통합하는 마당에 언젠가는 합치는 게 필요하다"고 말했다.

지역 소멸 위기에 대해서는 '양질의 일자리'를 핵심 해법으로 제시했다.

이 의원은 "목포 인구가 20년 새 6만 명이나 줄었다"며 "AI 시대의 필수 자원인 전력을 신재생에너지로 공급해야 하는 상황에서, 목포와 전남 해안은 원전 20기 분량인 22기가와트의 해상풍력 잠재력을 갖추고 있다"고 설명했다.

이어 "이 전기를 우리 지역에서 직접 소비하는 'RE100 산단'을 조성해야 한다"며 "목포는 에너지 산업의 모(母)도시이자 남부권 반도체 벨트의 중심축으로서 과거의 영화를 회복할 충분한 여건을 갖췄다"고 역설했다.

난항을 겪고 있는 의과대학 신설 문제는 '투 캠퍼스 체제'를 대안으로 내놓았다.

이 의원은 "목포대와 순천대의 통합 논의가 학생들의 반대로 벽에 부딪혔다"며 "가장 현실적인 방법은 정원을 50대 50으로 나누고, 부속병원은 기존 의료 시설을 활용해 사업비를 줄이는 '투 캠퍼스' 방식으로 돌파하는 것"이라고 주장했다.

이어 "국회 보건복지위원으로서 정부의 2028년 개교 확답을 받아냈으며, 대통령께서도 '반드시 만든다'는 의지를 보였다"고 덧붙였다.

이 의원은 목포와의 깊은 인연과 정치적 소회도 담담히 풀어냈다. 그는 "목포부시장, 남악신도시 추진단장, F1조직위 사무총장 등으로 7년을 살았다"며 "목포는 김대중의 도시이자 이 충무공의 호국 성지, 그리고 맛과 예향의 도시"라고 치켜세웠다.

아울러 민주당 이재명 대표 시절 정책위의장으로서 총선 공약을 총괄하고, 신뢰를 바탕으로 1호 인도 특사를 다녀온 일화를 소개하며 "정치란 모름지기 약자의 눈물을 닦아주는 것이다. 가슴 따뜻한 정치로 여러분과 늘 함께하겠다"고 약속했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



