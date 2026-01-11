본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"담배 끊으세요" … 창원보건소, 금연 클리닉 운영

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.11 11:46

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 금연 실천 적극적 지원

경남 창원특례시 창원보건소는 새해를 맞아 "건강한 내일! 금연으로부터"를 주제로 시민들의 금연 실천을 돕기 위해 상시 금연 클리닉을 운영하고 있다.

경남 창원특례시청.

경남 창원특례시청.

AD
원본보기 아이콘

보건소 금연 클리닉에서는 금연을 희망하는 시민들이 보다 쉽고 안전하게 금연을 시작할 수 있도록 니코틴패치, 니코틴껌, 니코틴사탕 등 금연보조제를 무료로 제공하고 있으며, 전문 금연상담사가 1:1 맞춤 상담을 통해 금단 증상 관리, 흡연 욕구 대처법 등을 단계적으로 안내하고 있다.


아울러 직장인들의 이용 편의를 위해 '이동 금연 클리닉'도 함께 운영 중이다. 한 사업장에서 10인 이상이 금연을 희망하여 신청할 경우, 보건소 전문 인력이 직접 사업장을 방문해 금연 상담, 교육, 니코틴 보조제 제공 등 통합 금연 서비스를 제공한다.

오재연 창원보건소장은 "금연은 혼자 의지만으로 버티기보다 전문가와 함께 계획적으로 실천할 때 성공 가능성이 높다"며 "담배를 끊고 싶지만 방법을 몰라 망설이고 있는 시민들께 금연 클리닉 방문을 적극적으로 권장한다"고 말했다.


이어 "새해를 맞아 시민과 가족의 건강을 지키는 선택이 확산할 수 있도록 금연 클리닉 안내와 홍보를 지속해서 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.


금연 클리닉 이용 및 이동 금연 클리닉 신청을 희망하는 시민과 사업장은 창원시 보건소 금연 클리닉으로 문의하면 된다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"친구야, 일본 여행 정말로 가?"…최대 10배 오른 요금에 깊어지는 고민 "친구야, 일본 여행 정말로 가?"…최대 10배 오른 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

폭설도 막지 못한 화천산천어축제, 밤샘 제설로 ‘100% 정상 운영’

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

제네시스, 10년 새 美판매량 12배 증가…닛산 인피니티도 제쳐

美 가전 매장 '베스트바이'에 가다…현지 공략한 삼성 "가성비보단 신뢰"

새로운 이슈 보기