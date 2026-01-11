"담배 끊으세요" … 창원보건소, 금연 클리닉 운영

시민 금연 실천 적극적 지원



경남 창원특례시 창원보건소는 새해를 맞아 "건강한 내일! 금연으로부터"를 주제로 시민들의 금연 실천을 돕기 위해 상시 금연 클리닉을 운영하고 있다.

보건소 금연 클리닉에서는 금연을 희망하는 시민들이 보다 쉽고 안전하게 금연을 시작할 수 있도록 니코틴패치, 니코틴껌, 니코틴사탕 등 금연보조제를 무료로 제공하고 있으며, 전문 금연상담사가 1:1 맞춤 상담을 통해 금단 증상 관리, 흡연 욕구 대처법 등을 단계적으로 안내하고 있다.

아울러 직장인들의 이용 편의를 위해 '이동 금연 클리닉'도 함께 운영 중이다. 한 사업장에서 10인 이상이 금연을 희망하여 신청할 경우, 보건소 전문 인력이 직접 사업장을 방문해 금연 상담, 교육, 니코틴 보조제 제공 등 통합 금연 서비스를 제공한다.

오재연 창원보건소장은 "금연은 혼자 의지만으로 버티기보다 전문가와 함께 계획적으로 실천할 때 성공 가능성이 높다"며 "담배를 끊고 싶지만 방법을 몰라 망설이고 있는 시민들께 금연 클리닉 방문을 적극적으로 권장한다"고 말했다.

이어 "새해를 맞아 시민과 가족의 건강을 지키는 선택이 확산할 수 있도록 금연 클리닉 안내와 홍보를 지속해서 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

금연 클리닉 이용 및 이동 금연 클리닉 신청을 희망하는 시민과 사업장은 창원시 보건소 금연 클리닉으로 문의하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>