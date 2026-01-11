강풍·폭설·한파 겹치자…코레일, 24시간 재해대책본부 가동

10일 긴급 대책회의

코레일이 폭설·한파에 대비해 KTX 출고 과정에서 차량 하부에 착설방지제를 분사하고 있다. 코레일 AD 원본보기 아이콘

코레일이 겨울철 이상기후에 대비해 비상 경계 태세를 강화했다.

11일 코레일에 따르면 한파 재난 위기 경보가 '주의'로 격상된 전날 대전 본사에서 긴급 철도 안전 대책 회의를 열고 전사 재난 대응체계를 점검했다. 회의는 정정래 사장직무대행 주재로 본사와 지역본부 소속장이 온라인으로 참석했다.

코레일은 24시간 재해대책본부를 운영하고 있다. 코레일은 이날 새벽부터 고속열차 출고 시 차량 하부에 착설방지제를 뿌리고, 선로변에도 눈 유입 차단막과 착설방지 약품을 도포했다. 지역별 제설 용품과 장비 배치 현황을 재점검하고, 야간 강설과 결빙에 대비해 유관기관과 공동 대응체계도 갖췄다.

코레일은 한파 재난 위기경보가 '주의'로 격상된 10일 대전사옥 재해대책본부 상황실에서 긴급 철도안전 대책회의를 열고 전사 재난대응체계를 점검했다. 코레일 원본보기 아이콘

강풍 대비책도 마련했다. 역 구내와 선로 주변에서 돌풍에 날릴 수 있는 설비를 결박하거나 철거하고, 운행 중 이물질 낙하 여부를 주시하다 이상 상황 발생 시 즉시 열차를 정차하기로 했다.

정 직무대행은 "강풍·대설·한파가 겹친 이번 기상 상황이 해제될 때까지 전사적으로 24시간 비상 대응체계를 유지하며, 직원과 고객 안전을 최우선으로 열차 운행 안전 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>