캠퍼스 국경을 허물다, 글로컬 전략의 다음 수

국립경국대, 나망간주립기술대와 MOA

세종학당·글로벌 인재 유치 ‘이중 축’ 구축

국립경국대학교가 국제 교육 협력의 지평을 넓히며 글로컬 전략에 한층 힘을 싣는다.

국립경국대는 지난 7일 대학 본관에서 나망간 주립기술대학교와 국제교류 협력 강화를 위한 MOA(Memorandum of Agreement)를 체결했다.

나망간주립기술대학교와 국제교류협력 강화를 위한 MOA

이번 협약은 단순한 교류 차원을 넘어, 대학 국제화와 지역 발전을 동시에 견인하는 실천형 협력 모델 구축을 목표로 추진됐다. 양 대학은 ▲국제교류 확대 및 지역 연계 협력 방안 모색 ▲세종학당 설립 추진 ▲우수 유학생 유치 기반 확보를 위한 공동 협력 등 핵심 과제를 중심으로 중장기 협력 체계를 단계적으로 마련해 나가기로 했다.

이날 체결식에는 정태주 총장을 비롯해 이혁재 정책부총장, 임재환 글로컬 대학추진단장, 전용호 글로컬 대학추진단 지산학혁신본부장 등 글로컬 대학추진단 관계자들과 나망간 주립기술대학교 관계자 등 10여 명이 참석해 협력 방향과 실행 전략을 공유했다.

특히 세종학당 설립을 통해 한국어·한국문화 확산의 거점을 마련하고, 이를 기반으로 우수 외국인 유학생을 유치해 지역 산업과 연계하는 선순환 구조가 주목된다.

정태주 총장은 "이번 MOA는 국제 교육 협력의 기반을 제도적으로 공고히 하는 출발점"이라며 "세종학당 설립과 우수 유학생 유치를 통해 국립경국대의 글로벌 경쟁력을 높이는 동시에, 지역과 대학이 함께 성장하는 글로컬 협력 모델을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

국립경국대는 앞으로도 해외 주요 대학과의 전략적 파트너십을 지속해서 확대해 국제화 역량을 강화하고, 글로컬 대학 사업과 연계한 지속 가능한 글로벌 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.





