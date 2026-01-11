본문 바로가기
기술이 곧 소득… 울산 농업기술센터, 2026년 새해농업인실용교육 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.11 09:00

13∼30일, 7개 과정 농업인 등 1000명 대상

새해를 맞아 농업 현장의 해답을 찾는 실용교육에 나선다.


울산시농업기술센터는 오는 1월 13일부터 30일까지 '2026년 새해농업인실용교육'을 실시한다.

이번 교육은 2026년 새해를 맞아 그동안 농업인들이 영농 현장에서 겪었던 어려움을 해소하고 정부의 새로운 농업정책을 소개하기 위해 마련됐다.


농업인 등 1000명이 참여하며 농업기술센터와 각 지역 농협에서 오후 2시부터 오후 5시 30분까지 진행된다.


교육은 ▲벼·밭작물 ▲한우 ▲배 ▲사과 ▲단감 ▲농업미생물 ▲양념채소 등 총 7개 과정, 14회로 구성됐다.

주요 교육 내용은 농업인들의 소득 증대를 위해 주요 품목별 핵심기술과 영농단계별 실천사항 등에 대한 전문교육과 농약안전사용교육, 가축방역, 과수화상병 등의 공통교육을 병행해 실시한다.


교육 참여는 사전 신청 없이 현장을 방문하면 누구나 무료로 참여할 수 있다.


자세한 사항은 농업기술센터 누리집을 참고하거나 농업지원과 농업교육팀으로 문의하면 된다.


농업기술센터 관계자는 "이번 교육은 한 해 농사를 설계하고 재배 방법을 개선하는 데 중점을 두고 농업에 필요한 실용적인 지식 위주로 구성했다"라며 "농업인들의 많은 관심과 적극적인 참여로 농가 소득 증가에 밑거름이 됐으면 한다"라고 말했다.


농업기술센터는 새해농업인실용교육 외에도 품목별 농업전문기술교육, 울산그린농업대학, 예비 농업인을 위한 귀농·귀촌 교육, 도시농업교육, 농기계 순회 수리교육, 생활자원 실습교육 등 다양한 교육을 연중 실시할 계획이다.

울산농업기술센터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

