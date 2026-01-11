이마트, 가치소비 '자연주의' 설 선물 사전예약…최대 35% 할인

선물세트 물량 20% 확대…2+1 프로모션도

고물가 속 실속을 찾는 수요를 반영해 사전예약 기간 동안 행사카드 결제 또는 신세계포인트 적립 시 최대 35% 할인과 2+1 혜택도 마련했다.

이마트 자연주의 세트. 이마트 제공

대표 상품으로는 '저탄소 인증 사과&배 혼합세트(총 12과, 사과8입, 배 4입)'와 '저탄소 인증 사과·배·샤인 혼합세트(샤인머스캣 2입, 배 2입, 사과 6입)'를 각각 30% 할인한 7만9800원, 8만2600원에 준비했다. 이와 함께 '저탄소 인증 한라봉 세트(8~9입)'와 '저탄소 인증 대봉시 곶감 세트(16입)'도 30% 할인 혜택을 적용해 4만9980원, 6만3000원에 선보인다.

자연주의 철학을 담은 친환경 패키지도 눈길을 끈다. '저탄소 인증 트리플 사과 세트(4만9980원, 시나노골드·피치애플·부사 등 총 9입)'는 과일 파손을 줄이는 완충재를 기존 플라스틱에서 100% 종이로 대체하는 등 친환경 요소를 강화했다.

올가닉 가공 세트에서는 가격 경쟁력을 앞세운 실속형 상품이 돋보인다. 제주산 무농약 레몬·한라봉과 유기농 원료의 과일차 3종을 담은 '자연주의 정성담은 과일차 세트', 국내산 무농약 쌀가루와 무항생제 계란의 쌀전병 3종으로 구성된 '자연주의 부드러운 쌀전병 세트', 유기농 엿기름과 쌀로 전통 방식으로 만든 식혜 2종과 유기농 원료 수정과를 담은 '자연주의 전통음료 세트'가 대표적이다. 해당 세트들은 각 2만9800원으로 2+1 프로모션을 적용해 교차 구매가 가능하도록 구성했다.

이 밖에도 '유기농 표고 혼합 채움세트', '자연주의 유기농 프리미엄 견과 6종 세트' 등 4만~5만원대의 유기농 선물세트를 다양하게 마련하고 사전예약 기간 최대 35% 할인 혜택을 제공한다.

자연주의 외에도 자유방목(Free range) 방식으로 키운 블랙앵거스 육류 선물세트도 준비했다. '자유방목 블랙앵거스 냉장 찜갈비 세트(호주산, 2.8㎏)'는 10% 할인한 13만3200원에, '자유방목 블랙앵거스 등심 구이&불고기 세트(호주산, 1.6㎏)'는 20% 할인한 6만9600원에 선보인다.

성현모 이마트 친환경자연주의 카테고리 CM(Category Manager)은 "전 연령대 고객층에서 가치소비를 트렌드를 인지하면서, 선물에 담긴 의미와 취향을 함께 고려하는 경향이 뚜렷해지고 있다"며 "앞으로도 실속은 물론 품격과 메시지까지 담은 가치소비 선물세트를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 전했다.





