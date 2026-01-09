본문 바로가기
윤세영 태영그룹 창업회장, 블루원 대표이사 취임

한진주기자

입력2026.01.09 17:12

그룹 레저사업 중장기 성장·미래가치 제고

윤세영 태영그룹 창업회장이 9일 계열 레저기업 블루원의 대표이사로 공식 취임했다.


윤세영 태영그룹 창업회장

윤세영 태영그룹 창업회장

블루원은 이날 윤 회장의 대표이사 취임과 함께 '블루원 신경영 선포식'을 열고 새로운 도약을 선언했다.

윤 회장은 취임사에서 "블루원을 고객과 시장으로부터 신뢰받는 명문 레저·골프 클럽으로 발전시키기 위해 직접 책임경영에 나서게 됐다"며 "운영의 내실을 다지고 서비스 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다"고 밝혔다.


블루원은 현재 '블루원 용인CC'와 '블루원 상주CC'를 운영하고 있다.


윤세영 신임 대표이사는 그룹 레저사업의 중장기 성장과 미래가치 제고에 집중할 예정이다.

김봉호 대표이사는 각 사업장의 운영 및 서비스 품질 관리에 주력하는 각자대표 체제로 회사를 이끌어갈 계획이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
