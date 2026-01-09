"사람이 씨앗이다"… 청송군, 2026년 후계농업경영인 지원사업 신청 접수

농촌의 미래는 장비가 아니라 인재에 달려 있다.

경북 청송군(군수 윤경희)은 오는 2월 11일까지 농업의 미래를 이끌어갈 유망한 인재를 발굴·육성하기 위해 '2026년 후계농업경영인 육성사업' 대상자를 모집한다.

'후계농업경영인 육성사업'은 농업에 뜻을 둔 예비 농업인과 초기 농업경영인을 체계적으로 육성해 전문 농업경영인으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다.

최종 선정된 대상자에게는 가구당 최대 5억원 한도의 정책자금 융자(연리 1.5%, 5년 거치 20년 원금균등분할상환)와 함께 영농 정착을 위한 교육·컨설팅 등 맞춤형 지원이 제공된다.

신청 대상은 18세 이상 50세 미만(1976년∼2008년 출생자)으로, 영농경력이 없거나 10년 미만인 농업인이다. 농업 관련 대학·고등학교 졸업자 또는 시장·군수·구청장이 인정한 농업교육기관에서 관련 교육을 이수한 경우 신청할 수 있다.

신청은 차세대 농림사업정보시스템 농업e지를 통해 온라인으로 접수할 수 있으며, 연령·영농경력·영농계획의 타당성 등을 종합적으로 심사해 대상자를 최종 선발할 예정이다.

사업과 관련한 자세한 사항은 청송군청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 청송군청 농정과 농정기획팀으로 문의하면 안내를 받을 수 있다.

청송군 관계자는 "농업경영에 뜻을 둔 유망한 인재들이 적극 참여해 청송농업에 새로운 활력을 불어넣어 주길 바란다"며 "앞으로도 후계농업경영인이 청송에 안정적으로 정착해 지역농업을 선도할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





