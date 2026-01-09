SH·대한건설협회, 스마트 안전기술 제도안착 해법 모색

안전 관리 비용 적정 등 논의

스마트 안전 장비 유인책 제안

서울주택도시개발공사(SH)와 대한건설협회 서울특별시회는 스마트 안전 기술을 제도적으로 정착시키기 위한 제도 개선 방향을 논의했다고 9일 밝혔다.

SH는 전날 공사 본사에서 '안전 관리 비용 적정 반영 및 스마트 안전 장비 활용 촉진 방안 연구 최종 보고회'를 개최했다.

이번 연구는 정부의 강화된 안전 정책 기조에 발맞춰, 현장에 적용 가능한 실효성 있는 제도 개선 방안을 모색하는 데 초점을 맞췄다. 한국건설산업연구원은 지난해 9월부터 이달까지 연구를 수행한다.

연구진은 이날 보고회에서 안전 관리 비용 현황 파악과 스마트 안전장비 제도 안착을 위한 대안을 제시했다. 우선 건설 현장에서 적용되고 있는 안전 관리 비용 중 인건비와 시설물 안전 투입 비용 등에 대한 적정 관리비 수준이 제안됐다. 스마트 안전 장비의 활성화를 위한 유인책으로 안전 관리비를 건축 가산비 항목으로 신설하는 입법예고 등 다양한 유인책도 나왔다.

SH와 대한건설협회 서울특별시회는 이번 연구 용역을 통해 도출된 제안을 향후 제도 개선과 가이드라인 수립 시 적용할 계획이다.

황상하 SH 사장은 "이번 연구는 현장이 겪는 안전 관리비 집행에 따른 애로사항과 기술 도입의 장벽을 해소할 수 있는 제도적 길을 모색했다는 데 의미가 있다"며 "제시된 제언을 면밀히 검토해 SH형 안전 관리 가이드라인을 고도화하겠다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>