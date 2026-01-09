대우건설 "성수4지구, 정체성 살려 재개발 추진"

대우건설은 서울 성수전략정비구역 4지구 재개발사업 시공사 입찰에 참여하기로 했다고 9일 밝혔다.

성수4지구 재개발은 서울 성동구 성수2가1동 219-4 일대에 지하6층~지상65층 1439가구 규모로 아파트 등을 짓는 사업으로 총공사비는 1조4000억원에 달한다. 한강변인 데다 주변 구역에서도 비슷한 시기 정비사업이 추진돼 향후 서울 도심권 대표 주거단지 가운데 한 곳으로 바뀔 것으로 업계에서는 내다본다. 시공권 수주 경쟁도 치열하다. 대우건설은 이번 입찰에 참여하기 위해 현장설명회에 참석했고 사전 사업 검토를 마쳤다.

성수가 국내외 트렌드를 이끄는 K-컬쳐를 대표하는 거점지역으로 잠재력이 높다는 점에 주목해 사업계획을 구상하고 있다고 회사 측은 전했다. 맨해튼이나 베벌리힐스 등 외국의 대표적인 부촌이 각자의 지역 정체성을 기반으로 대체 불가능한 가치를 창출해온 점을 감안했다고 한다.

성수전략정비구역 4지구 전경. 대우건설 제공 AD 원본보기 아이콘

대우건설 관계자는 "경쟁업체가 압구정, 반포 등과 비교하거나 모방해 '강남 같은' '강남을 능가하는' 식의 전략을 준비했다면 우리는 도시적 맥락과 성수의 정체성을 극대화해 '세계 하나뿐인 성수'라는 독보적 가치를 구축하고 이를 바탕으로 고가 주거문화의 정수를 제시하겠다"라고 말했다.

대우건설은 이번 사업에 고가 주거브랜드 써밋을 적용하기로 했다. 서울 서초·강남권을 비롯해 한남뉴타운, 여의도 등 주요 정비사업장에서 시공권을 확보해 이 브랜드를 적용하기로 한 상태다. 첫선을 보인 지 11년 만인 지난해 브랜드 철학과 디자인 시스템, 품질 기준 등 전반적으로 재정비했다. 초고가 주거타운으로 꼽히는 한남더힐도 이 회사가 지었다.

김보현 대우건설 대표는 "53년 건설 외길을 걸어오면서 축적한 압도적인 시공능력을 바탕으로 국내 주택 부문 1위 자리를 지켜왔다"며 "성수4지구의 상징성과 미래가치를 담아낼 주거 명작을 선보이기 위해 역량을 집중하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



