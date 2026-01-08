본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

KIOST, 미래세대 위한 해양과학 대중도서 2종 발간

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.08 10:33

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그림책과 동화로 풀어낸 기후변화와 바다의 이야기

파도처럼 복잡한 해양과학을 한 장 한 장 넘길 수 있는 이야기로 바꿨다.


한국해양과학기술원(KIOST, 원장 이희승)은 해양과학 대중도서 '바다에서 과학을' 시리즈의 세 번째 책 '별안간 지구를 소환합니다'와 새로운 시리즈인 '바다 품은 과학동화'의 첫 책, '시간을 건너온 로봇의 비밀'을 발간했다.

별안간 지구를 소환합니다.

별안간 지구를 소환합니다.

AD
원본보기 아이콘

이번에 출간된 '별안간 지구를 소환합니다'는 기후변화가 환경, 생태계와 사회 전반에 미치는 영향과 그 중심축인 바다에 대한 이야기를 흥미롭게 다루고 있는 그림책이다.

도서출판 봄볕과 공동으로 제작했으며, KIOST 해양기후예측센터 강현우 박사의 연구내용을 바탕으로 박효미 작가가 글을 쓰고 홍선주 작가가 그림을 그렸다.


'시간을 건너온 로봇의 비밀'은 '바다 품은 과학동화' 시리즈의 첫 번째 도서로, 미래의 KIOST에서 파견된 로봇 '키오'가 기후변화로 훼손된 해양생태계를 되살리기 위한 임무를 수행하는 이야기다. 주인공들의 흥미진진한 모험을 따라가며 기후변화로 위기를 맞은 해양생태계에 대한 이해를 넓힐 수 있다.

시간을 건너온 로봇의 비밀.

시간을 건너온 로봇의 비밀.

원본보기 아이콘

이 책은 도서출판 '풀빛'이 함께 펴냈으며, KIOST 동해환경연구센터 민원기 박사의 연구내용을 토대로 서해경 작가가 글을 쓰고 김규택 작가가 그림을 그렸다.


해당 도서는 온·오프라인 서점에서 구입이 가능하다. 한편, KIOST는 '바다에서 과학을' 그림책(전 3권)을 비롯해 '미래를 꿈꾸는 해양문고'시리즈(전 50권), '과학으로 보는 바다' 시리즈(전 10권) 등 다양한 출판물을 발간하며 대중의 해양과학 이해 증진에 기여해왔다.

KIOST는 앞으로도 바다에 관한 지식과 가치를 국민이 보다 친근하게 느낄 수 있도록 다양한 연령대의 눈높이에 맞춘 해양과학 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기