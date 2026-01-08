본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]로킷헬스케어, 中 1위 의료기기사와 맞손…11%↑

김진영기자

입력2026.01.08 09:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

로킷헬스케어 가 장 초반 강세다.


8일 오전 9시 7분 기준 로킷헬스케어는 전일 대비 11.50%(7300원) 오른 7만800원에 거래되고 있다.

회사가 중국 1위 의료기기인 위고(WEGO)그룹과 인공지능(AI) 장기재생 플랫폼 상용화를 위한 파트너십 맺었다는 소식이 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.


이재명 대통령의 중국 국빈 방문으로 한중 AI 바이오·헬스케어 협력의 물꼬가 터질 것으로 기대되는 가운데 로킷헬스케어는 중국 규제당국의 인허가 패스트트랙을 누리며 1조4000억원 규모의 중국 피부 재생 시장 공략에 나설 것으로 전망된다. 올해 하반기 즉각적인 상용화와 매출 발생이 가능할 것이란 게 회사 측 설명이다.


위고 그룹 관계자는 "양사가 타깃으로 하는 중국 내 당뇨병성 족부궤양(DFU) 및 화상·피부암 환자는 약 1000만명에 육박한다"며 "중국 시장 점유율 10%만 확보해도 약 10억달러(한화 약 1조4000억원) 이상의 가치가 창출된다"고 전했다.

[특징주]로킷헬스케어, 中 1위 의료기기사와 맞손…11%↑
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"저, 한국서 군대도 나온 여자"…상하이서 김혜경 여사 만난 차오루 화제

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

"트럼프 리더십 대단", "노벨상 나누고파"…대권 노리는 마차도 연일 구애

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기