본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

윤석열 ‘내란 우두머리’ 구형 D-1…최고형 사형 나올까

염다연기자

입력2026.01.08 10:13

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특검팀, 사형·무기징역 무게 실어
법조계 "사형 구형은 부담 클 듯"

12·3 비상계엄 사건의 본류 격인 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의의 1심 재판 마무리를 하루 앞둔 가운데, 조은석 내란 특별검사팀이 최고형인 사형을 구형할지 관심이 쏠리고 있다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

AD
원본보기 아이콘

8일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 오후 3시 윤 전 대통령의 구형량을 정하기 위한 회의를 연다. 특검팀은 감경 사유가 없다고 보고 사형 또는 무기징역에 무게를 싣고 있는 것으로 확인됐다.


윤 전 대통령은 비상계엄 선포 등 국헌 문란 목적으로 폭동을 일으키고, 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표) 등 주요 인사를 체포·구금하려 하는 한편 국회를 봉쇄해 비상계엄 해제 의결을 방해한 혐의를 받는다.

내란 우두머리 혐의의 법정형은 사형·무기징역 또는 무기금고 세 가지뿐이다. 앞서 검찰은 내란수괴 등 혐의로 기소된 전두환 전 대통령에게 사형을 구형했다. 1심 재판부는 사형을 선고했으나 2심은 무기징역으로 감형했고, 대법원에서 최종 확정됐다.


다만 법조계에서는 특검팀이 '사형' 카드를 꺼내 들기는 쉽지 않을 것으로 본다. 부장판사 출신 변호사는 "위헌·위법한 비상계엄이라는 것과 별개로, 전 전 대통령 사건과 비교하면 내란으로까지 인정되기 쉽지 않은 지점이 있다"며 "특검팀에게도 사형 구형은 큰 부담이 될 것"이라고 말했다.


서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 오는 9일 윤 전 대통령에 대한 재판을 마무리할 예정이다. 결심공판에서는 특검팀의 구형, 변호인단의 최후변론, 피고인 최후진술이 이어지고 변론이 종결된다.

1심 선고는 늦어도 2월 중순 전에는 나올 전망이다. 내란 사건에서도 범죄의 정상에 참작할 만한 사유가 있는 경우 법관이 형을 일부 감경할 수 있다. 사형은 무기징역 또는 20~50년 징역·금고로, 무기징역·무기금고는 10~50년 징역·금고로 감경이 가능하다.


판사 출신 변호사는 "재판 내내 혐의를 전면 부인하고, 재구속된 이후에는 4개월간 재판에 불출석한 태도 등은 윤 전 대통령에 불리하게 작용할 것"이라며 "반면 지속시간이 단시간이었고 인명 피해가 없었던 점 등은 정상참작 사유로 작용할 여지가 있다"고 했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷 바람 대통령 끌어내고…美 "우리 픽은, 임시직 이 여인"

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기