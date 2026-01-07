李대통령 "쿠팡 피의자가 중국인? 어쩌라고요…혐중 선동 억제해야"

이재명 대통령, 7일 중국서 기자간담회

중국 부정선거 음모론에 "정신나간 소리"

李 "범인 일본인이면 일본 미워할 건가"

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 7일(현지시간) '혐중·혐한'을 개선하자는 것에 대해 "저와 중국 지도자 모두가 동의했다"고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 중국 상하이 프레스센터에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회를 통해 "혐중·혐한 정서라는 게 양국에서 광범위하고 지속적으로 악화하면서 큰 피해를 줬다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 "근거 없고 불필요한 혐중 조장은 없애야 한다"며 "무슨 부정선거를, 중국이 어쩌고저쩌고, 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐"고 지적했다. 이는 중국이 국내 선거에 개입하고 있다는 음모론을 지적한 것으로 이 대통령은 "근거도 없고 불필요하다"고 질타했다.

이어 이 대통령은 "(한국은) 명백한 허위 주장이나 행동에 대해 엄격한 제재를 가하고 있다"며 "이 점에 대해 중국 정부나 중국 국민이 많이 알게 되면서 호감도가 많이 개선된 것 같다"고 전했다. 그러면서 "앞으로도 계속 혐중, 혐한을 조장하거나 선동하는 데 대해 우리가 억제를 위한 노력을 계속해야겠다"고 당부했다.

최근 쿠팡의 개인정보 유출 사건의 유력 피의자가 중국 국적의 전직 직원이라는 보도와 관련해 이 대통령은 "어쩌라는 것인가"라며 혐중 조장 분위기를 차단했다. 이 대통령은 "(유출 피의자가) 일본 사람이면 그때부터 일본 사람을 미워할 것이냐"며 "쿠팡에 미국 사람이 있으면 미국을 미워해야 하는데 그건 하지 않는다"고 꼬집었다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



