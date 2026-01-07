국립현대미술관, 국제 거장전 관람료 8000원으로 인상…차등제는 유지

3월 국제 거장전 8000원 적용

8월 서도호 전시는 미정

그 외 전시는 2000원 차등적용 유지

국립현대미술관이 올해 열리는 '국제 거장'전의 관람료를 8000원으로 인상한다.

지난해 국립현대미술관 서울에서 개막한 론뮤익 전시. 국립현대미술관 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 국립현대미술관에 따르면 미술관은 오는 3월과 8월 각각 개막하는 '국제 거장'전인 데이미언 허스트전의 관람료를 8000원으로 책정했다.

국립현대미술관의 일반 전시 관람료는 2000원이지만, 대형 기획전에는 차등 요금제를 적용해 왔다. 지난해에도 론 뮤익전 관람료를 5000원으로 정한 바 있다. 이를 기준으로 보면 이번 국제 거장전 관람료는 기존보다 60% 인상된 셈이다.

관람료 인상의 배경으로는 작품 운송비 증가가 꼽힌다. 해외 작품을 대규모로 들여오는 전시의 경우 운송과 보험 등에 막대한 비용이 소요된다는 설명이다. 국립현대미술관 측은 "올해 데이미언 허스트 전시 예산 30억원 가운데 운송비가 약 70%를 차지한다"고 밝혔다.

지난해 예산 30억원이 투입된 론 뮤익전은 관람객 53만 명을 모으며 흥행에는 성공했지만, 관람료 수익은 약 25억원에 그쳐 손익분기점을 넘지 못한 것으로 나타났다.

다만 국립현대미술관은 국제 거장전을 제외한 다른 전시의 관람료는 기존과 같이 2000원을 유지하고, 사회적 약자와 청년층을 대상으로 한 무료 관람 정책도 계속 시행할 방침이다.

박물관 관계자는 "3월 데미안 허스트 전시는 8000원이 확정이지만 그 외 전시는 유동적"이라며 "해외 운송 비중이 많은 경우에 따라 여러 면을 고려해서 선택적으로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이번 관람료 인상은 국립중앙박물관을 중심으로 상설 전시 유료화 논의가 이어지는 가운데 나왔다. 지난달 한국박물관협회가 주최한 '2025 박물관·미술관 발전 정책 세미나'에서 국성하 연세대 교육대학원 교수는 국립중앙박물관이 2027년부터 관람료를 5000원에서 1만원 수준으로 유료화할 경우 약 350억원의 수익이 발생할 수 있다며, 이를 박물관 서비스 개선에 활용할 수 있다고 제언했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



