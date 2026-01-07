한국투자증권, 2월 한달간 주식 투자자 교육 실시

한국투자증권은 개인 고객의 성공적인 투자와 건전한 투자 문화 조성을 위해 오는 2월 한 달간 서울 송파구 가락동 교육센터에서 '주식 투자자 교육'을 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 교육은 주식 거래 초보자도 쉽게 따라올 수 있도록 MTSㆍHTS 등 거래 시스템 활용법을 중심으로 구성된 입문 과정이다. ▲MTS 매매 설정 및 특화 주문 방법 ▲HTS 기능을 활용한 셀프 매매 전략 등의 내용이 포함됐다. 특히 보이스피싱 예방을 위한 금융 보안 교육도 함께 진행된다.

교육은 총 8회에 걸쳐 운영되며, 참가자는 관심 있는 주제를 선택해 수강할 수 있다. 한국투자증권 고객이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 강의당 참석 인원은 선착순 34명으로 제한된다. 참가 신청은 한국투자증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 가능하다.





