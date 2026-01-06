본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

넷플릭스 직행작도 '영화' 범주에 포함될까…개정안 발의

이종길기자

입력2026.01.06 18:18

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정연욱 "법적 정의, 과거에 머물러 있어"
영화 정의, '콘텐츠 본질'로 전환 시도
정부 지원사업 대상은 극장용 유지

넷플릭스 영화 '대홍수' 스틸 컷

넷플릭스 영화 '대홍수' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

그동안 넷플릭스나 디즈니+로 직행한 영화들은 법적으로 '온라인 비디오물' 취급을 받았다. 20여 년 전 만들어진 낡은 법 규정이 급변하는 미디어 환경을 따라가지 못한 탓이다. 이 오래된 칸막이가 마침내 사라질 전망이다.


정연욱 국민의힘 의원은 OTT를 통해 공개되는 작품을 '영화'의 범주에 포함하는 '영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률' 일부개정안을 대표 발의했다고 6일 밝혔다. 개정안의 핵심은 영화를 규정하는 기준의 대전환이다. 현행법은 영화의 조건을 '영화관 등에서 공중에게 관람시키는 것'으로 한정해왔다. 즉, '어디서 트느냐'가 기준이었다. 개정안은 이를 '무엇을 보여주느냐', 즉 콘텐츠의 성격으로 바꾼다. 유통 방식이 아닌, 영상과 음향이 결합한 콘텐츠로서 '서사적 완결성'을 갖췄는지를 따지겠다는 것이다.

법이 현실을 반영하지 못한다는 지적은 이전부터 꾸준히 제기돼왔다. 극장 개봉 없이 OTT로 직행한 작품들이 부산국제영화제 등 유수 영화제 경쟁 부문에 초청되고, 극장용 영화와 대등하게 경쟁하는 시대가 정착했기 때문이다. 개정안은 이러한 현실을 반영해, 정보통신망을 통해 제공되는 작품이라도 영화관 상영 가능성을 갖췄다면 영화로 인정하도록 길을 터줬다.


넷플릭스 영화 '대홍수' 스틸 컷

넷플릭스 영화 '대홍수' 스틸 컷

원본보기 아이콘

무분별한 확장을 막기 위한 안전장치도 뒀다. 단순히 OTT에 올라왔다고 해서 모든 영상물이 영화가 되는 건 아니다. '공중 관람 목적'과 '영화관 상영 가능성'을 갖춘 작품으로 엄격히 한정했다. 또 영화산업의 근간을 보호하기 위해 영화발전기금 등 정부 지원사업 대상은 여전히 '영화관 상영을 목적으로 제작된 작품'으로 유지했다. 영화의 정의를 넓히되, 산업 지원의 타깃을 명확히 한 셈이다.


정 의원은 "이미 대중은 OTT 공개작을 영화로 자연스럽게 받아들이고 있지만, 법적 정의는 과거에 머물러 있다"며 "개정안은 유통 구조의 지각 변동에 맞춰 법체계를 현실화하고, 콘텐츠 산업의 유연성을 확보하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기