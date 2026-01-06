'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착

6일 하락 출발했던 코스피가 반등에 성공하며 사흘 연속 사상 최고가를 경신했다.

이날 코스피는 전일 대비 67.96포인트(1.52%) 뛴 4525.48에 장을 마쳤다. 지난 2일 처음 4300선을 넘은 코스피는 전날 4400선을 돌파한 지 하루 만에 4500선 고지마저 넘었다.

앞서 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발한 지수는 낙폭을 키워 한때 4400선을 내주기도 했으나, 개인의 반발 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공했다. 외국인과 기관이 각각 6305억원, 689억원을 팔아치울 동안 개인은 5975억원을 사들이며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 기관이 홀로 5091억원을 순매수한 반면 개인과 외국인이 각각 495억원, 5120억원을 내다 팔았다.

코스피 시가총액 상위권은 전 종목이 축포를 터뜨렸다. 이날 'CES 2026' 참여 후 엔비디아와의 접선으로 이목을 끈 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 726,000 전일대비 30,000 등락률 +4.31% 거래량 4,789,589 전일가 696,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close 가 4% 넘게 뛰며 사상 최고가를 경신했으며, 한때 3% 넘게 빠졌던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 138,900 전일대비 800 등락률 +0.58% 거래량 45,208,323 전일가 138,100 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭'파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대 전 종목 시세 보기 close 역시 반등에 성공하며 최고가로 마감했다. 이밖에 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 550,000 전일대비 37,000 등락률 +7.21% 거래량 403,581 전일가 513,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준HD한국조선해양, '1.5조원' 새해 첫 수주…美서 LNG선 4척 따내코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (7.21%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 432,000 전일대비 16,000 등락률 +3.85% 거래량 569,815 전일가 416,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (3.85%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 2,700 등락률 +3.25% 거래량 9,538,963 전일가 83,200 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (3.25%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 378,000 전일대비 6,500 등락률 +1.75% 거래량 316,118 전일가 371,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준LG엔솔, '한전 ESS 2차 사업' 200억원 규모 배터리 공급코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (1.75%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 3,500 등락률 +1.67% 거래량 1,353,746 전일가 209,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합셀트리온, 미국 브랜치버그 생산시설 개소 전 종목 시세 보기 close (1.67%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 3,500 등락률 +1.15% 거래량 3,346,949 전일가 304,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다[포토]CES서 'AI 로보틱스' 선보인 현대차그룹[CES 2026]현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합) 전 종목 시세 보기 close (1.15%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,022,000 전일대비 10,000 등락률 +0.99% 거래량 279,979 전일가 1,012,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (0.99%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,721,000 전일대비 8,000 등락률 +0.47% 거래량 36,436 전일가 1,713,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]존림 삼성바이오로직스 대표 "초격차 경쟁력 공고히할 것" 전 종목 시세 보기 close (0.47%)가 올랐다.

임정은 KB증권 연구원은 "외국인의 전기전자 업종 순매도 규모가 1조4000억원을 넘어서는 등 반도체주 중심의 차익매물 출회에도 추가 상승 기대가 맞물리면서 반도체 쌍두마차가 상승 반전했다"며 "인공지능(AI) 혁신 가속화 및 수요 확대에 대한 기대를 바탕으로 당분간 양호한 투자심리기 이어질 것"으로 내다봤다. 앞서 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 CES 2026에서 자율주행 모델 '알파마요'와 더불어 블랙웰을 잇는 차세대 AI칩 '베라 루빈'의 본격 양산을 발표하면서 시장의 이목을 끌었다.

같은 날 코스닥은 전장보다 1.53포인트(0.16%) 내린 955.97에 장을 마치며 3거래일 만에 하락세로 돌아섰다. 앞서 1.88포인트(0.20%) 오른 959.38에 개장했던 지수는 보합권에서 등락을 거듭하다 결국 약보합으로 마무리했다. 개인이 3821억원을 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 3449억원, 310억원을 순매도했다.

코스닥 시총 상위권은 혼조세로 마무리했다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 201,000 전일대비 11,000 등락률 -5.19% 거래량 1,318,911 전일가 212,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (-5.19%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 69,300 전일대비 2,600 등락률 -3.62% 거래량 518,691 전일가 71,900 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (-3.62%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 460,000 전일대비 16,500 등락률 -3.46% 거래량 333,732 전일가 476,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (-3.46%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 247,000 전일대비 6,500 등락률 -2.56% 거래량 168,118 전일가 253,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (-2.56%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 254,000 전일대비 4,000 등락률 -1.55% 거래량 187,968 전일가 258,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (-1.55%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 175,300 전일대비 800 등락률 -0.45% 거래량 299,618 전일가 176,100 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (-0.45%)가 내린 반면 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,200 전일대비 3,300 등락률 +3.67% 거래량 1,874,200 전일가 89,900 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (3.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 2,600 등락률 +1.78% 거래량 383,139 전일가 145,800 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신수익 구조를 바꾸는 자금 전략…연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (1.78%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,600 전일대비 700 등락률 +1.30% 거래량 797,065 전일가 53,900 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까 전 종목 시세 보기 close (1.30%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 474,000 전일대비 5,500 등락률 +1.17% 거래량 361,600 전일가 468,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (1.17%)은 상승했다.

업종별로는 증권(+4.93%), 조선(+4.01%), 운송 물류(+3.98%)가 강세를 띠었다. 비철금속(-5.33%), 화장품(-3.54%), 건강관리(-3.48%)는 조정을 받았다.





김진영 기자



