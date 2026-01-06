본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전북도, 14개 시군 방문 소통 행보…민생 살핀다

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.06 15:13

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

7일 전주 시작으로 이달 중 전역 방문

전북도청 전경. 전북도 제공

전북도청 전경. 전북도 제공

AD
원본보기 아이콘

전북특별자치도가 도민의 삶 속으로 들어가는 현장 소통 행정에 박차를 가한다.


6일 전북자치도에 따르면 7일 전주시를 시작으로 도내 14개 시·군을 순차적으로 방문하는 '도민과 함께하는 2026년 시군 방문'에 본격 착수한다.

'도민과 함께 뛰고, 함께 성공하겠습니다'라는 슬로건 아래 추진되는 이번 방문은 새해를 맞아 도정 운영 성과를 공유하고 현장의 다양한 목소리를 정책에 담기 위해 마련됐다. 일정은 7일 전주를 필두로 8일 장수, 9일 김제, 12일 익산 등을 거쳐 오는 23일 군산 방문을 끝으로 마무리된다.


방문 첫 순서로 각 시·군 의회를 찾아 지역 의원들과 환담하며 현안을 논의한다. 이어 주민들의 호응이 높았던 '도민과의 대화'에서는 김관영 도지사가 직접 '도전경성의 처음과 끝, 도민과 함께'를 주제로 특강을 진행하고, 질의응답을 통해 지역 건의 사항을 직접 청취할 계획이다.


특히 올해는 사회복지시설과 전통시장 등 민생 현장 방문지를 확대해 취약계층의 생활 여건과 지역 경제 실태를 세밀히 살피는 데 역점을 뒀다. 전통시장에서는 장보기 행사를 통해 체감 물가를 파악하고 상인들의 애로사항을 직접 듣는 시간을 갖는다.

전북자치도 관계자는 "현장에서 제시되는 도민들의 소중한 의견을 면밀히 검토해 도정에 충실히 반영하겠다"며 "앞으로도 도민과의 접점을 넓히고 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

"삼성 이재용 실물로 봤다"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기