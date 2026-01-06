본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

하청업체 직원 폭행 논란 커지자 '호카' 총판 대표 사과

윤슬기기자

입력2026.01.06 14:09

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"사회적 물의 야기…죄송" 사과

러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사 조이웍스앤코가 조성환 대표의 하청업체 직원 폭행 논란에 대해 사과했다.


호카 매장 사진. 호카

호카 매장 사진. 호카

AD
원본보기 아이콘

조이웍스앤코는 5일 입장문을 통해 "어떠한 사유로도 물리적 충돌은 정당화될 수 없다"며 "조성환 대표와 조이웍스(조이웍스앤코 대주주)는 물론 조이웍스앤코 역시 사안의 중대함을 무겁게 인식하고 있다"고 밝혔다.

이어 "조성환 대표는 현재 진행 중인 사법 절차에 성실히 임하고 있다"며 "사건 당사자에 사과의 뜻을 전함과 동시에 원만한 해결을 위한 협의 절차를 포함해 필요한 제반 절차를 책임 있게 이행할 예정"이라고 했다.


그러면서 "사회적 물의를 야기한 점에 대해서도 깊이 반성하고 있다"고 전했다.


아울러 "경영 안정성과 이해관계자에 대한 신뢰가 훼손되지 않도록 필요한 관리 및 대응 조치를 지속해서 취해 나가겠다"며 "이번 일로 걱정을 끼쳐드린 모든 분께 다시 한번 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.

조 대표는 최근 서울 성수동의 한 폐교회 건물로 하청업체 관계자들을 불러내 폭행·폭언을 가한 것으로 알려졌다. 지난 3일 JTBC가 공개한 녹취에는 조 대표가 폐건물에서 피해자들에게 "나 알아?", "나에 대해서 뭐 알아?"라며 언성을 높이는 내용이 담겼다. 이후 조 대표는 이들의 몸을 가격하거나 뺨을 때리기도 했다. 피해자들은 갈비뼈가 골절되고 뇌진탕 증상을 보이는 등 피해를 봤다고 주장했다.


조 대표 측은 "하청업체 관계자들이 조 대표에 대한 허위사실을 유포했고, 이를 경고하는 자리에서 쌍방폭행이 일어났다"는 입장을 밝혔다. 그러면서 조 대표도 전치 4주에 해당하는 상해를 입었다고 했다.


호카는 최근 국내 '러닝 열풍'이 불면서 급속도로 성장한 브랜드다. 조이웍스앤코의 2025년 1~10월 누적 매출은 전년 동기 대비 34% 증가했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기