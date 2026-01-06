나눔가수 이동해, 양평군 사랑의 연탄모으기 성금·교육발전기금 기탁

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 5일 나눔가수 이동해가 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 '사랑의 연탄모으기 운동' 성금 800만원과 지역 인재 육성을 위한 교육발전기금 200만원을 기탁했다고 6일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)은 지난 5일 나눔가수 이동해가 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 '사랑의 연탄모으기 운동' 성금 800만원과 지역 인재 육성을 위한 교육발전기금 200만원을 기탁하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

나눔가수 이동해는 "매 순간이 마지막이라는 생각으로 20여 년간 나눔을 실천해오다 보니, 제 삶 역시 더 풍요로워졌다"며 "연탄 한 장의 온기와 배움의 기회를 통한 희망이 양평군의 오늘과 내일을 밝혀주길 바란다"고 소감을 전했다.

한명현 이사장은 "지역 교육에 대한 애정과 책임감을 행동으로 보여주신 이동해 님께 감사드린다"며 "이번 기탁은 양평 교육의 내실을 다지는 데 큰 힘이 될 것이며, 교육발전위원회는 그 뜻이 온전히 반영될 수 있도록 신중하게 운영해 나가겠다"고 말했다.

전진선 양평군수는 "오랜 시간 양평군과 함께하며 나눔을 실천해오신 이동해 님께 깊은 존경과 감사를 전한다"며 "어려운 이웃과 미래 세대를 함께 살피는 따뜻한 실천이 더욱 확산될 수 있도록 군에서도 함께 고민하겠다"고 밝혔다.

한편, 나눔가수 이동해는 양평군 아너 소사이어티 지역 대표로서 취약계층 생활 지원과 인재 육성을 위한 성금과 교육발전기금 기탁을 꾸준히 이어오고 있다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>