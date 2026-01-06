[포토] 하락 출발한 코스피

코스피 지수가 전 거래일 대비 12.33포인트 하락한 4445.19에 장을 시작한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다.







