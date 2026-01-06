"담배 피고 타지마, 토나와" vs "그럼 집에서 피냐"…엘베 쪽지 설전

공용공간 흡연 매너 두고 입주민 충돌

해당 내용 두고 누리꾼 시선 엇갈려

서울의 한 아파트에서 엘리베이터 내 담배 냄새를 둘러싼 입주민 간 '쪽지 설전'이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하며 논란이 커지고 있다. 공용공간에서의 흡연 매너를 두고 흡연자와 비흡연자 간 인식 차이가 다시 한번 수면 위로 떠 올랐다. 지난 4일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "우리 아파트 엘리베이터 담배 냄새 문제로 쪽지로 시비가 붙었다. 현명한 해결책이 무엇이냐"는 글과 함께 사진이 올라왔다. 해당 게시물은 공유된 지 하루 만에 조회 수 150만 회를 넘기며 빠르게 퍼졌다.

SNS에 올라온 사진에는 엘리베이터 내부에 붙은 쪽지가 담겼다. 쪽지에는 "담배 피우고 엘리베이터를 타면 냄새 때문에 숨을 쉴 수 없다. 토할 것 같다. 제발 살려달라"는 호소가 적혀 있었다. 그러나 해당 쪽지 위에는 "그럼 집에서 피워야 하냐. 집에서도 눈치 보고 밖에서 피우는데 당신이 토가 나오든 말든 상관없다"는 답장이 욕설과 함께 덧붙여졌고, "어디 사느냐, 몇 호냐"는 표현까지 적혀 갈등을 키웠다. 이후 또 다른 주민이 "집에서도 눈치 보듯 밖에서도 좀 보라. 피해는 주지 말아야 한다"는 내용의 반박 쪽지를 남기며 논쟁은 한층 격화했다.

해당 게시글에 대한 누리꾼 반응은 엇갈렸다. 일부는 "흡연 직후 엘리베이터 탑승을 피하거나 냄새를 최소화하려는 배려가 필요하다", "엘리베이터는 밀폐된 공간이라 비흡연자에게 큰 고통이 된다", "집에서 흡연하지 않는 건 배려가 아니라 기본"이라고 지적했다. 반면 "집에서 피우지 않고 밖에서 흡연하는 것 자체가 이미 배려", "잠깐 나는 냄새까지 문제 삼는 건 과도하다", "비흡연자가 계단을 이용하면 된다"는 반론도 이어졌다.

아파트 흡연을 둘러싼 갈등은 이번이 처음이 아니다. 과거에도 베란다 흡연으로 인한 간접흡연 피해, 흡연 후 복도·엘리베이터에 남는 냄새 문제로 입주민 간 분쟁이 잇따라 발생해 왔다. 일부 단지에서는 '엘리베이터 탑승 전 일정 시간 대기 권고', '흡연 후 손·옷 정리 캠페인', '금연 아파트 지정' 등 자체 규칙을 마련하기도 했다.

현행법상 공동주택 실내 공용공간은 금연 구역이지만, 흡연 후 발생하는 냄새 자체를 제재할 명확한 기준은 없다. 이로 인해 법적 판단보다는 주민 간 배려와 소통이 핵심이라는 지적이 나온다. 한 누리꾼은 "흡연 여부를 떠나 공용공간에서는 타인에게 불쾌감이나 피해를 주지 않으려는 태도가 중요하다"며 "쪽지나 공개적 비난보다는 관리사무소 중재, 주민 공지 등 공식적인 소통 창구를 활용하는 것이 갈등을 줄이는 방법"이라고 반응했다.





