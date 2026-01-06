[CES 2026]"AI 역량 높이고 배터리 5시간↑"…삼성, '갤럭시 북6' 신제품 공개

프로세서·그래픽·사운드 향상

삼성전자가 성능과 휴대성을 강화한 신형 노트북 '갤럭시 북6 시리즈'를 공개했다. 이전 제품보다 인공지능(AI) 활용 역량을 강화하고 그래픽, 디스플레이, 배터리 등 성능을 크게 높였다.

이민철 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 갤럭시 에코비즈 팀장(부사장)은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 "하드웨어 혁신 뿐만 아니라 디자인부터 인공지능(AI) 역량, 멀티 디바이스 등이 잘 융화돼서 나온 유일한 제품"이라며 "가장 강력하고 진보됐다"고 말했다.

갤럭시 북6 시리즈는 전작 대비 휴대성과 사운드, 그래픽, 배터리 성능을 전반적으로 개선했다. 인텔의 1.8나노미터(nm)급 초미세 공정인 18A를 적용한 '인텔 코어 울트라 시리즈 3' 프로세서를 탑재해 전력 효율과 처리 성능을 동시에 끌어올렸으며, 발열 제어 측면에서도 안정성을 강화했다.

또 최대 50 TOPS(초당 최고 50조회 연산) 성능의 NPU(신경망처리장치)를 적용해 이미지 편집, 텍스트 변환, AI 검색 등 AI 기반 작업을 효율적으로 지원한다. 특히 최신 엔비디아 지포스 RTX 그래픽 카드를 탑재한 '갤럭시 북6 울트라'는 고속 AI 이미지 생성과 함께 부드러운 비디오 재생·편집, 몰입감 있는 게임 구동을 지원한다.

디스플레이와 음향 성능도 대폭 강화됐다. 최대 1000니트 HDR(높은 동적 범위) 밝기를 지원하는 '다이나믹 아몰레드 2X 터치 디스플레이'를 적용해 실내외 환경에서도 선명한 화질을 제공하며, 비전 부스터와 반사 방지 기술을 통해 강한 조명 아래에서도 시인성을 높였다.

갤럭시 북6 울트라는 상향식 트위터와 측면·백투백 우퍼로 구성된 6개의 스피커를 탑재해, 고음과 저음의 균형을 강화한 입체적인 사운드를 구현했다.

고성능 하드웨어를 안정적으로 뒷받침하기 위해 방열 시스템도 재설계됐다. 갤럭시 북6 시리즈는 효율적인 열 제어를 통해 소음을 최소화했으며, 프로 모델 최초로 '갤럭시 북6 프로'에도 베이퍼 챔버(Vapor Chamber)를 적용해 울트라와 프로 전반의 열 방출 성능과 소음 제어를 개선했다.

갤럭시 북6 울트라에는 새롭게 설계된 '듀얼 패스 아웃렛 팬(Dual Path Outlet Fan)'을 적용해 후면과 측면 두 방향으로 열을 분산 배출한다. 확대된 방열판은 프로세서와 내부 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 흡수·방출해 과열과 성능 저하를 방지한다.

배터리 성능도 향상됐다. 갤럭시 북6 울트라와 프로(16형)는 갤럭시 북 시리즈 중 가장 긴 사용 시간을 제공하며, 이전 세대 대비 약 5시간 늘어난 최대 30시간의 동영상 재생이 가능하다. 30분 만에 최대 63%까지 충전할 수 있는 초고속 충전 기능도 지원한다.

디자인 측면에서는 내부 구조 재설계와 힌지 개선을 통해 두께를 줄였다. 갤럭시 북6 울트라는 전작 대비 1.1mm 얇아진 15.4mm, 갤럭시 북6 프로 16형은 0.6mm 줄어든 11.9mm 두께로 휴대성을 높였다. 곡선형 모서리와 중앙 삼성 로고, 좌우 대칭 구조의 스피커와 입력 장치 배치는 외관과 내부의 균형감을 강화한다.

AI 기능도 강화됐다. 'AI 셀렉트(AI Select)'를 통해 화면에서 텍스트나 이미지를 선택해 즉시 정보를 확인할 수 있으며, 'AI 컷아웃(AI cut out)' 기능으로 이미지 배경을 손쉽게 제거해 활용할 수 있다. 갤럭시 AI는 간단한 설명만으로도 사용자의 의도를 파악해 파일·이미지·설정 등을 빠르게 찾아주고, 주변 기기와의 연결과 파일 공유도 지원한다.

최원준 삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO)는 "진정한 혁신은 기본을 충실히 다지는 것에서 시작하고, 이를 통해 최적화된 성능은 사용자 경험을 좌우한다"며 "갤럭시 북6 시리즈는 탁월한 속도와 성능에 안정적인 AI 기술을 결합해 최적의 생산성과 편의성을 제공할 것"이라고 말했다.

갤럭시 북6 시리즈는 '갤럭시 북6', '갤럭시 북6 프로', '갤럭시 북6 울트라' 등 3종으로 구성된다. 국내에서는 이달 27일 '갤럭시 북6 프로'와 '갤럭시 북6 울트라'를 먼저 출시하며, 6일부터 삼성닷컴에서 사전 알림 신청을 받는다. '갤럭시 북6'는 3월 중 출시 예정이다.

삼성전자는 오는 3월 말까지 '갤럭시 AI 아카데미' 프로모션과 연계한 구매 혜택도 제공할 계획이다.





미국(라스베이거스)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr



